Obras na Djalma alteram mais uma vez rotas de ônibus; confira

Manaus - Em virtude das obras na avenida na Djalma Batista, a Prefeitura de Manaus informa que a partir das 11h da manhã desta quinta-feira (15), as linhas de transporte coletivo convencionais e executivo, com itinerário sentido Centro/bairro, que estavam desviadas para a avenida Constantino Nery, farão o seguinte itinerário:

- Entram na avenida Djalma Batista, acessam à direita na rua Pará, entram à esquerda na rua Rio Mar seguem até a rua Acre e mantem o sentido em direção até a avenida Djalma Batista.

Os ônibus convencionais e executivos terão novas rotas

Com a alteração da rota dos ônibus, a rua rio Mar fica em sentido único no trecho entre a rua João Valério e Acre. Nesse perímetro o estacionamento será proibido em todo o lado direito da rua Rio Mar.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) terá agentes nos cruzamentos para monitorar o trânsito e a circulação do transporte coletivo.

Fiscais da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) também estão nas vias para informar s alterações das rotas para os usuários do transporte coletivo. A SMTU informa que somente as linhas que utilizam ônibus do tipo articulado continuarão fazendo o itinerário na avenida Constantino Nery.

