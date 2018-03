Rodoviários garantem que polícia na rua evitará paralisação

Manaus – Após boatos de uma possível paralisação no transporte coletivo de Manaus, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) afirma que a presença da polícia na rua anula a possibilidade de uma possível parada de ônibus do transporte público da cidade. O Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram) também afirma que não foi informado sobre nenhuma greve programa para esta quinta-feira (15).

Estima-se que cerca de 800 mil pessoas utilizam o transporte público na capital amazonense. Os boatos começaram a circular na tarde desta quarta (14), após anúncio da paralisação dos policiais militares, o STTRM ameaçou recolher dos todos os ônibus das ruas da cidade por medo da falta de segurança. Entretanto, os ônibus não foram recolhidos.

O membro da diretoria do Sindicato dos Rodoviários, Josildo Oliveira afirma que os rumores são apenas boatos criados para promover o terror na população. “Temos acompanhado o movimento das viaturas e comprovamos que estão circulando normalmente, por isso não há motivos para o sindicato paralisar”, afirmou.

Mesmo após o anúncio de que 8 mil policiais militares iriam parar as atividades a partir das 19h de quarta-feira (14), a Secretária de Segurança Pública (SSP) negou a paralisação. No entanto, segundo o sargento Francisco Pereira, da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), cerca de 3 mil PMs ficaram fora das ruas por conta da falta coletiva iniciada em protesto contra o atual governo do Amazonas.

De acordo com Francisco Pereira, os policiais que estavam no turno da manhã de ontem (14) foram impedidos de sair do trabalho para manter o policiamento na rua. "Houve falta coletiva e os oficiais estão segurando a tropa que teria de sair do serviço para manter o policiamento. Nós esperamos que os oficiais possam liberar os policiais para que eles possam ir para casa, gozar da folga, depois de um dia intenso de trabalho", explicou.

