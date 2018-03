Ato em frente ao Teatro Amazonas homenageia vereadora morta no Rio

Manaus - Cerca de 150 pessoas participaram de um ato, no fim da tarde desta quinta-feira (15), em memória da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), morta na quarta-feira (14)no Rio de Janeiro (RJ). O ato, que reuniu mais de 20 entidades, aconteceu no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus.

De acordo com Marklize Santos, uma das lideranças do ato e membro da direção nacional do PSOL, a luta pelos direitos da mulher e dos negros era a luta de Marielle. “Essa proximidade de luta pelos direitos sociais cabe para todo o Brasil. O ato tem o objetivo de unir as pessoas que defendiam a mesma coisa que a Marielle defendia, para darmos nosso adeus a ela”, ressalta a jovem, que integra o Coletivo Rosa Zumbi.

O ato ainda contou com a participação da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que discursou aos presentes.

“Vivemos num país que deixou de lado a Constituição brasileira, onde o povo mais pobre tem sido vilipendiado. Não é uma lista do Rio ou do PSOL, mas uma luta contra a violência. Precisamos mostrar nossa força, porque poderão ser outras mulheres amanhã”, completou a parlamentar.





