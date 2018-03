Veículo colide com poste na Avenida do Turismo e deixa dois feridos

| Foto: divulgação Bombeiros

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (15), um carro colidiu com um poste, por volta de 16h, na avenida do Turismo, proximidades da Marina Tauá, zona Oeste da capital. O acidente teria ocorrido durante a chuva, devido as condições de pista, após o motorista perder o controle do veículo O condutor do carro e uma passageira, identificados como Alexandre Pereira de Jesus, de 34 anos e Lauriane Rebeca da Silva Barbosa, de 20 anos, ficaram feridos no acidente.



Os primeiros socorros, prestados a Alexandre Pereira foram realizados por uma equipe de sete militares do Corpo de Bombeiros. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os socorros à Lauriane Barbosa.

A chuva não impediu que as equipes trabalhassem na retirada das vítimas no carro modelo Ford Fiesta. O veículo teve boa parte da lateral esquerda danificada devido ao impacto com o poste.



Segundo informações do corpo de bombeiros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



