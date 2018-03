Manhã chuvosa com protestos de professores e risco de desabamentos

Professores exigem reajuste salarial de 35% | Foto: Divulgação

Manaus – Pelo menos três casas correm risco de desabar devido a chuva desta sexta-feira (16), que iniciou ainda na madrugada e continua nesta manhã. Apesar do tempo, professores continuam com protestos em várias regiões da cidade. A previsão para a capital é que a chuva continue pelo resto do dia, com uma intensidade maior no horário entre 12h e 13h, segundo informações do Climatempo.

As residências, onde a Defesa Civil de Manaus (DCM) registrou ocorrências, estão localizadas nas zonas Leste e Norte, a Defesa Civil foi acionada e até o momento não há registro de feridos.

Na rua 13, no bairro Mauazinho, Zona Leste, houve o deslizamento de parte da via. Já na Zona Norte, na rua das Flores, no conjunto Campo Dourado, bairro Cidade Nova, uma casa também corre risco de desabamento. O terreno do imóvel sofreu um leve deslize.

A chuva não impediu que professores e alunos organizassem um protesto na avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, nos dois sentidos da pista. De acordo com informações de internautas, o trânsito no local está parado até as proximidades do Colégio Militar da Polícia Militar, que fica localizado na avenida.

Além da Zona Norte, foi registrada uma manifestação na avenida Itaúba, na Zona Leste da cidade, e participam do ato professores e alunos. Com cartazes em mãos, o grupo paralisou o trânsito de carros no local e impede a passagem de carros.

A categoria exige aumento de 35% e diz que reajuste de 8,17% anunciado pelo governador Amazonino Mendes não atende às reivindicações. Os professores, com faixas e gritos de guerra, bloquearam um trecho da avenida para protestar.

Outra pauta de reivindicação da categoria também foi discutida com o governador Amazonino Mendes, que cedeu as promoções verticais de 3.516 professores, que concluíram títulos de graduação, e a extinção da taxa de 6% do vale-transporte. Ainda assim, a categoria luta para reajustar os salários com base na equiparação, no percentual de 35%, referente ao período de 2014 a 2018.

