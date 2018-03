Professores marcham rumo à Bola do Produtor e ameaçam parar o trânsito

Do local, os professores seguem em marcha para a Bola do Produtor, onde paralisarão o trânsito | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus – Professores da rede pública realizam protestos e fecham ruas de Manaus durante manifestações na manhã desta sexta (16). Na avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus, os profissionais impedem a circulação de carros e exibem faixas e cartazes de protestos. O grupo segue para a Bola do Produtor, localizada na avenida Autaz Mirim, também na Zona Leste, onde prometem se juntar a um grupo maior de professores e parar o trânsito no local.

O professor Aldomar Cardoso afirma que o grupo conta com cerca de 300 pessoas, de pelo menos sete instituições de ensino diferentes do ensino fundamental ao médio. Apesar do grande número, ainda há profissionais que não concordam com a greve, como a diretora da Escola Estadual de Tempo Integral, que fechou o portão da instituição para que os professores não entrassem no prédio.



Nem mesmo a chuva que durou toda a manhã impediu a manifestação | Foto: Arquivo Pessoal

Cardoso diz que encarou isso como uma intimidação aos educadores que estão protestando. “Ela deu orientação para que estranhos não entrassem no local e impediu a entrada de professores, com isso ela quer intimidar nosso movimento”, argumentou o professor. Segundo ele, a gestora está na instituição desde 2015 e já teve outras divergências com funcionários.



Reivindicações

A luta pelo reajuste salarial começou na tarde de ontem (15), quando professores de várias instituições de ensino estadual paralisaram as atividades e foram para as ruas protestar por melhorias para a categoria. Desde então, várias escolas seguem sem aulas. A categoria exige aumento de 35% e diz que reajuste de 8,17%, anunciado pelo governador Amazonino Mendes, não atende às reivindicações feitas por eles.

O grupo iniciou as reivindicações desde o início desta quinta-feira com vários protestos | Foto: Arquivo Pessoal

Outra pauta de reivindicação da categoria também foi discutida com o gestor estadual, que cedeu as promoções verticais de 3.516 professores, que concluíram títulos de graduação, e a extinção da taxa de 6% do vale-transporte. Além desse ponto, ainda há a questão do plano de saúde que, de acordo com Amazonino, deve ser discutida com a rede Hapvida para avaliar qual o melhor caminho para servidores do interior do Estado.

