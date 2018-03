Pedagoga teria convocado alunos para 'baile funk' em escola de Manaus

Vídeo repercutiu nas redes sociais | Autor: Divulgação

Manaus - Alunos do terceiro, segundo e primeiro ano do ensino médio, da Escola Estadual Ângelo Ramazzotti, no bairro Adrianópolis, Zona Sul da capital, foram alvos da atenção da mídia local e de órgãos públicos após diversas danças sensuais serem gravadas e publicadas ao som de um carro de som, estacionado dentro da quadra da escola. O convite para o "baile funk" improvisado, segundo alunos, teria partido da pedagoga da escola, que não teve o nome divulgado. A Secretaria Estadual de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) diz acompanhar o caso e ainda não identificou os responsáveis pelo ato.

O fato aconteceu nesta quinta-feira (15) durante paralisação parcial de professores e servidores da educação em diversas zonas da cidade. Imagens e vídeos viralizaram nas redes sociais e assustaram pais, amigos e até ex-alunos da instituição.

Uma ex-aluna lamentou sobre a reputação da escola após o acontecimento. "Quando estudava lá, a escola costumava ser uma das melhores em Manaus. Não sei como deixaram isso acontecer".

A ex-aluna lamenta sobre o fato | Foto: Divulgação

Um coordenador de produção revelou que apoia a supervisão militar nas escolas públicas, para justamente evitar este tipo de transtorno. "As escolas militares não compactuam com esta atitude, portanto, possivelmente, uma situação destas nunca iria acontecer sob a chefia deles", opinou.

Internauta aproveita para apoiar a supervisão militar nas escolas públicas | Foto: Divulgação





"Foi a pedagoga que chamou"

Um estudante de 18 anos, que cursa o terceiro ano do ensino médio na instituição, revelou ao Em Tempo que nos dois primeiros tempos no turno da manhã todos os estudantes das três séries tiveram aulas normais. Próximo ao intervalo, às 9h, a pedagoga visitou cada sala e convidou os alunos para descer até à quadra poliesportiva da escola.

"Quando desci e vi um carro parado na quadra, cheguei a pensar que um assalto estivesse acontecido e que teriam posto o carro lá para o proteger dos bandidos. Depois que as músicas de funk começaram a tocar, fiquei sem reação. O que estava acontecendo, afinal?", questionou o estudante, que não quis ter nome divulgado por medo de sofrer alguma represália por parte da direção da escola.

O fato aconteceu nesta quinta (15) durante paralisação parcial de professores e servidores da educação em diversas zonas da cidade | Foto: Divulgação

Ainda segundo ele, a maior parte dos alunos envolvidos eram do primeiro e segundo ano.

Vídeos mostram alunas em fileiras em frente ao carro dançando coreografias de funks populares e posando de forma sensual para o público (alunos). Em seguida, uma cadeira foi colocada no meio de uma roda de alunos, enquanto um rapaz sentava nela por vez e alunas rebolavam no colo, acompanhando o ritmo musical.

Seduc

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou, por meio de sua assessoria, que no mesmo dia em que o episódio aconteceu abriu um procedimento administrativo para apurar toda a situação e descobrir os responsáveis pelo ato.

A equipe da Coordenadoria Distrital de Educação (CDI) visita o local, nesta sexta-feira (16), para conversar com pais, servidores da escola e alunos para o colhimento de depoimentos.

"Após as devidas investigações, tomaremos as medidas cabíveis aos responsáveis. Até lá, não temos nenhum acusado em mente para levantarmos qualquer suspeita", disse a assessoria da pasta.

Edição: Isac Sharlon

