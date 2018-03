Grávida sofre lesões após carro derrapar em pista e colidir em muro

A grávida era passageira no veículo | Foto: Divulgação/ Twitter Manaustrans

Manaus - Um acidente no trânsito das venida Laguna com a Coronel Teixeira, sentido bairro/Centro, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste, deixou uma passageira ainda não identificada, de 22 anos, lesionada após o carro deslizar na pista e colidir com um muro de alvenaria. O acidente ocorreu por volta das 7h30.

O agente de trânsito que estava no local informou que a passageira está grávida. Após o acionamento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegada ao local, a vítima foi levada para uma unidade hospitalar para os devidos cuidados.

O carro, após ter deslizado na pista | Foto: Divulgação/ Assessoria Twitter Manaustrans





Segundo a assessoria do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o carro aquaplanou (deslizou) na pista que estava molhada por conta da chuva desta manhã no local. Ainda não se sabe o que ocasionou a perda do controle da condutora.



Também não há informações oficiais se a condutora do veículo está lesionada.

Deslizamento de terra

Pelo menos três casas correm risco de desabar devido a chuva desta sexta-feira (16), que iniciou ainda na madrugada e continua nesta manhã. Apesar do tempo, professores continuam com protestos em várias regiões da cidade. A previsão para a capital é que a chuva continue pelo resto do dia, com uma intensidade maior no horário entre 12h e 13h, segundo informações do Climatempo.

As residências, onde a Defesa Civil de Manaus (DCM) registrou ocorrências, estão localizadas nas zonas Leste e Norte, a Defesa Civil foi acionada e até o momento não há registro de feridos.

Na rua 13, no bairro Mauazinho, Zona Leste, houve o deslizamento de parte da via. Já na Zona Norte, na rua das Flores, no conjunto Campo Dourado, bairro Cidade Nova, uma casa também corre risco de desabamento. O terreno do imóvel sofreu um leve deslize.

