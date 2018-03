Homem é esmagado por contêiner em empresa no Distrito Industrial

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi vítima de um esmagamento na tarde desta sexta-feira (16). Informações preliminares dão conta de que um contêiner caiu sobre a vítima. Ele seria funcionário da empresa de transporte e logística Super Trans, localizada na avenida Abiuarana, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado por volta das 15h. De acordo com informações de colaboradores da empresa que preferiram não ter o nome divulgado, o homem foi esmagado por um contêiner operada por outro funcionário. A família da vítima encontra-se na empresa neste momento para acompanhar o caso.



A reportagem tentou contato com representantes da empresa, mas não obteve sucesso. Policiais do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) também não quiseram repassar informações sobre as circunstâncias do ocorrido.





Edição: Luís Henrique Oliveira





