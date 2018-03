Defesa Civil totaliza oito ocorrências após forte chuva em Manaus

Manaus - Até as 15h desta sexta-feira (16), a Central de Emergência 199 da Defesa Civil de Manaus recebeu oito chamados em virtude da forte chuva que atingiu a capital amazonense durante toda a madrugada e manhã. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado pelo período da manhã foi de 36,8 milímetros. Em nenhum dos casos houve o registro de feridos.

Três deslizamentos de barranco foram registrados nos bairros Colônia Terra Nova, Mauazinho e comunidade Campo Dourado; dois desabamentos de muro no bairro São José e três registros de risco de desabar muro no conjunto Alfredo Nascimento, Nova Vitória e Japiim.

A ocorrência de deslizamento de barranco, na rua 13, da comunidade Parque Maúa, localizada no bairro Mauzinho foi atendida por equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Para a ocorrência, a Seminf enviou 15 homens do Distrito de Obras do bairro Morro da Liberdade e todo maquinário necessário para a construção de uma barreira de contenção a fim de evitar o aumento da erosão no local.

Deslizamentos de barranco. | Foto: Divulgação

Conforme vistoria da Defesa Civil, uma casa está cadastrada em situação risco devido ao deslizamento, e posteriormente será demolida. A família será incluída no programa de auxílio aluguel da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh).

O Departamento de Operação do órgão informou que as equipes técnicas da Defesa Civil seguem em atendimento das ocorrências e a central de emergência 199 está em pronto atendimento 24 horas.

Monitoramento

O monitoramento nas áreas de riscos da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil, e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários que ajudam o órgão a monitorar esses locais. Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros instalados na capital.





