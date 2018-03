Semed mobiliza educadores no dia D da Base Nacional Comum Curricular

Manaus - A Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou, nesta sexta-feira (16), em todas as 498 escolas da rede municipal de ensino, o Dia “D” da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Participaram dos encontros, ocorridos nas próprias unidades, gestores, professores, pedagogos, servidores administrativos e demais funcionários das escolas.

A BNCC é um documento normativo, que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica e que deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas do país, conforme definido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/1996.

A previsão é de que o processo de implantação da BNCC nas escolas esteja consolidado até 2020. Ao longo de 2018, as escolas e redes de ensino deverão se adaptar e rever seus currículos para iniciarem a implementação da nova diretriz em 2019.

Para a diretora do Departamento de Gestão Educacional (Dege) da Semed, Marcionília Bessa, os encontros realizados durante ao longo desta sexta-feira, tiveram como objetivo principal encontrar soluções e buscar resultados junto aqueles que trabalham diariamente para o ensino e aprendizagem de crianças e adolescentes, os educadores.

“Hoje é o dia em que todas as escolas da rede municipal e da rede estadual, estão reunidas para que juntos possamos refletir, entender e discutir a BNCC. Estamos juntos para saber como está a estrutura, como nos encontramos nesse momento”, comentou.

Buscando entender o que é a nova base, a Escola Municipal Francisca Mendes, bairro da Compensa, zona Oeste, atende 472 alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, foi uma das unidades que reuniu os educadores para discutir a proposta.

O gestor da unidade João Eudes de Araújo, falou sobre a participação de todos nesse processo. “Nós socializamos aqui e discutirmos sobre o BNCC, o que queremos para que todos entendessem o real significado nessa nova base curricular, quais as opiniões dos nossos professores que sabem e sentem o dia a dia da educação”, salientou.

O professor Hamilton Morais do Nascimento, que trabalha com 43 alunos do 2ª ano do Ensino Fundamental, ressaltou que o momento é de discutir e expor suas ideias para melhoria do processo de aprendizagem.

“A meu ver, por exemplo, podemos implementar e melhorar com a colocação das disciplinas ou dos conteúdos mais regionalizados, uma vez que nossas crianças conhecem o mundo, mas muitas vezes não tem conhecimento de onde vivem”, citou.

