Policiais a paisana vão fazer policiamento em terminais e ônibus

Manaus - Em entrevista ao EM TEMPO, na noite desta sexta-feira (16), o vice-governador e secretário de segurança pública, Bosco Saraiva, disse que policiais estarão dentro dos cinco terminas de ônibus, a paisana, para proteger a população que faz uso do transporte coletivo na cidade de Manaus.

"Até o fim do governo, nós estaremos com policiais da Secretária de Operações Especiais a paisana em todos os terminais de Manaus. Os policiais também estarão dentro dos coletivos. Nós utilizaremos de todas as formas para estarmos presentes e proteger a população", disse o secretário.



Ainda de acordo com Bosco, essa ação visa baixar o número de assaltos dentro de ônibus e resguardar a vida dos usuários do transporte coletivo. No ano de 2017, foram registrados 3.844 assaltos a ônibus, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

"Policiais devem permanecer até o fim do governo", disse Bosco | Foto: Marcely Gomes

Operação "Jejuardes"

Dando continuidade a operação, que encerra no fim do mês de abril, os policiais civis e militares percorreram os terminais 1, 3, 4 e 5, na noite desta sexta. No terminal 5, na Zona Leste de Manaus, dois homens de 18 e 21 anos foram detidos e um menor de 16 apreendido pelos policiais que participaram da ação. Com eles foram apreendidos um simulacro de arma de fogo.

"Quando a equipe estava a caminho do terminal 1, na Constantino Nery, os policiais foram abordados por um motorista de ônibus que informou que tinha acabado de ser assaltado. Ele indicou a direção para onde os dois homens teriam fugido e uma equipe com cinco viaturas foi atrás dos suspeitos", disse Bosco.

Os homens foram presos algumas ruas depois do local onde o ônibus foi assaltado. Com os suspeitos foram encontrados duas armas de fogo e vários celulares, que seriam dos passageiros. Ainda segundo a polícia, os assaltantes estavam com uma bolsa com várias camisas.

"Eles trocam de roupa toda vez que finalizam um assalto para não serem reconhecidos", explicou um policial. Todos os casos foram encaminhados para o 9º DIP.

