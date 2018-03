Quer adotar um animal de estimação? 'Café com Pet' é neste sábado (17)

Manaus - Para mostrar a importância dos animais nos quesitos de conscientização, adoção e inovação, neste sábado (17) será realizado o "Café com Pet" - evento realizado pelo L'Albero Café, em parceria com a marca Petit for Pet Lovers, a ONG de Proteção, Adoção, Tratamento Animal (PATA) e o blog Comendo e Postando. A oportunidade para quem desejar adotar um animal de estimação acontece das 16h às 20h, no L'Albero, localizado na rua Rio Jutaí, 840, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.



Aproximadamente seis animais, que foram resgatados das ruas, estarão disponíveis para adoção, todos castrados, vacinados e vermifugados, entre eles estará a mãe Nega, que é dócil, carinhosa, sociável e um pouco desconfiada, por consequência dos maus-tratos sofridos nas ruas.

As pessoas que têm interesse em adotar, passarão por uma entrevista em que a ONG PATA vai avaliar, se o adotante possui condições, disponibilidade e espaço para que o animal possa se adaptar ao ambiente.

No processo de entrevista é possível perceber se a pessoa está ou não está agindo apenas por impulso. "As pessoas devem estar conscientes que os animais são membros da família, merecem um lar amoroso, de muito carinho e atenção, alimentação adequada e dependem de um espaço para o lazer e diversão", destaca a presidente da ONG PATA, Joana D'arc Cordeiro.

Para descontrair o público haverá desfile de animais, receitas exclusivas para os donos de pets, camisas, canecas, presentes criativos e muitas novidades.

A proprietária do espaço café, Fernanda Hossokawa, vai aproveitar a oportunidade para anunciar a nova versão pet friendly do empreendimento, que promete oferecer comodidade para os clientes que queiram curtir a companhia dos seus animais de estimação, saboreando um delicioso café, dentre outras opções, inclusive vegetarianas.

"O espaço dispõe de uma área externa, para que as pessoas, juntamente com o seu animal, possam aproveitar o momento juntos, degustando um café delicioso, petit gateau de caneca, quitutes, alimentos caninos e muitas delícias exclusivas", disse.

O proprietário da marca Petit for Pet Lovers, Frank Silva, destacou a importância da parceria entre a causa animal e iniciativa privada. "A empresa privada está aderindo a causa animal e isso abre leques para que todos possam unir-se com o intuito de ajudar os animais", disse.

O evento promete ser marcado também pelo desfile de animais e bazar da ONG PATA, com a venda de livros, DVD's e itens do Cristal Ateliê, que comercializa itens para ajudar no tratamento de uma cadela resgatada da ONG PATA. "As pessoas vão ter a oportunidade de adquirir produtos do bazar e adotar um novo membro para a sua família", declarou Joana D'arc, presidente.



Doação

A ONG PATA é responsável em custear todas as despesas provenientes de animais que estão sob sua responsabilidade, o que inclui castração, vacinas, medicamentos, alimentos, produtos de higiene e etc.

Uma porcentagem das vendas realizadas no evento serão destinadas à ONG PATA. As pessoas que tenham interesse em realizar algum tipo de doação, podem direcionar-se aos voluntários que estarão presentes no evento.

