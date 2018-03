Chuva causa alagamentos e deslizamentos em vários pontos de Manaus

Manaus - A forte chuva que atingiu a capital amazonense, neste sábado (17), deixou várias ruas alagadas e causou transtornos ao trânsito. A Defesa Civil Municipal registrou quatro ocorrências, até às 14h30.

Entre as ocorrências estão: um risco de desabamento de casa, na rua Ayrton Sena, no bairro Mauzinho; um desabamento parcial, na rua e beco Bom Jesus, no Zumbi; um desabamento de muro, na rua T, Santa Inês. Os três bairros ficam na Zona Leste de Manaus.

Ainda segundo a Defesa Civil, também foi registrado um deslizamento de barranco, na rua 18, bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste.

Vários bairros da zona Leste também registraram alagações | Foto: Divulgação





Um internauta enviou, para o WhatsApp de denúncias do portal Em Tempo (92) 99448-6776, um vídeo que mostra o transtorno dos moradores da rua E-14, do bairro Nova Esperança. Eles ficaram ilhados dentro de suas casas após o igarapé da área transbordar.

"A água subiu mais de um metro e toda vez que chove é dessa forma. Não podemos sair de casa, e quem tá fora não consegue entrar. Há seis meses minha moto, que estava estacionada na rua, foi arrastada devido à força da água", contou o agente de portaria Manoel Santos, de 31 anos.

Confira o vídeo:

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) registrou lentidões no tráfego de veículos devido as alagações em diversas vias. O sentido centro-bairro da avenida Torquato Tapajós, uma das principais via da cidade, ficou totalmente embaixo d'água. A avenida Constantino Nery, em frente da Arena da Amazônia, também ficou alagada e um passageiro do transporte público registrou a situação no local.

A avenida Constantino Nery ficou embaixo d'água | Autor: Divulgação





O Manaustrans também registrou o desabamento de uma árvore em uma calçada, devido a ocorrência apenas uma das faixas da avenida avenida Perimetral, ficou funcionando. O caso aconteceu no bairro Parque Dez, nas proximidades do parque do Mindú.

Bairros da zona Oeste também ficaram alagados | Foto: Divulgação





