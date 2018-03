Corpo é encontrado boiando na Manaus Moderna

Manaus - O corpo de homem, ainda não identificado, foi encontrado na noite deste sábado (17), próximo à feira da banana, no Centro da cidade de Manaus. Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a vítima pode ter morrido por conta de um afogamento.

De acordo com a 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma viatura da guarnição foi deslocada ao local para verificar a situação. Segundo testemunhas, o corpo foi localizado por populares que passavam pela área portuária da Manaus Moderna.

A reportagem questionou os policiais militares sobre a possibilidade de desaparecimento na orla de Manaus, mas fomos informados que nenhum caso havia sido registrado nos últimos dias. Ainda não há informações sobre a identificação do corpo e nem se o homem morreu no local. Há possibilidade dele ter sido arrastado pelas águas até o local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e fez a remoção do corpo, que foi encaminhado à sede do IML, na Zona Norte de Manaus, onde aguardará por identificação de familiares.

