Carreteiros fazem homenagem para colega esmagado por contêiner

Manaus – Em luto por morte de carreteiro, um grupo de mais de 10 motoristas de carretas se reuniu, na tarde deste sábado (17), em frente ao Cemitério São João Batista, localizado na Avenida Boulevard Alvaro Maia, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro Sul de Manaus. O grupo ficou parado durante alguns minutos ocupando faixas da via.

Francisco morreu após ser esmagado por um contêiner em um acidente de trabalho. Informações dão conta de que o veículo, que realizava o transporte do contêiner, passou sobre um buraco, o que desequilibrou a carga que estava sendo transportada. Francisco não teve como fugir antes que o equipamento caísse sobre ele. A vítima morreu na hora.

Leia também: Homem é esmagado por contêiner em empresa no Distrito Industrial

Os motoristas eram amigos de um carreteiro morto esmagado por um contêiner na sexta | Foto: Divulgação





No período em que as carretas ficaram paradas, o trânsito no local ficou lento e foi necessário o envio de agentes do Manaustrans. As carretas tomaram duas faixas da Avenida e ainda era possível ver veículos de passeio parados em outras ruas da adjacência. Questionados sobre a motivação do movimento, colegas do carreteiro disseram não querer dar declarações devido ao momento de luto.

“Não vou me pronunciar, só o que posso dizer é que se trata de um protesto devido à morte de ontem na empresa Super Trans”, afirmou um dos motoristas.

O grupo ficou parado durante alguns minutos | Foto: Divulgação





Relembre o caso

Um carreteiro, identificado como Francisco Alves, de 65 anos, foi vítima de um esmagamento na tarde da última sexta (16). Ele seria funcionário da empresa de transporte e logística Super Trans, localizada na avenida Abiuarana, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de colaboradores da empresa que preferiram não ter o nome divulgado, o homem foi esmagado por um contêiner operada por outro funcionário. A reportagem tentou contato com representantes da empresa, mas não obteve sucesso.

Leia mais:



Tiros durante assalto causam pânico em hipermercado da Ponta Negra

Assaltos em ônibus e paradas assustam usuários do transporte coletivo

Mulher tira o próprio bebê do útero durante cesariana