Jorge Teixeira supera adversidades e comemora 29 anos de criação

Avenida Itaúba é uma das principais vias do bairro | Foto: Divulgação

Manaus - O segundo maior bairro de Manaus, o Jorge Teixeira, comemora, neste sábado (17), 29 anos de criação. Dividido em quatro etapas e com nove comunidades, o tamanho territorial e a densidade populacional chamam a atenção e dão ao bairro o título de "Gigante da Zona Leste".

Criado em 14 de março de 1989, pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com o objetivo distribuir lotes para pessoas carentes, principalmente do São José. O bairro se desenvolveu e hoje passar a ser muito importante para a economia e a política da cidade.



Segundo o censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o bairro possui 112.879 mil moradores. Porém, esse número atualmente já foi ultrapassado.

Leia também: Moradores destacam histórias vividas nos 26 anos do Osvaldo Frota

"Vivem no bairro cerca de 143 mil famílias. Desse número, 75 mil moradores são eleitores e são fundamentais em uma eleição. Políticos veem esse potencial e visam o bairro. Já chegamos a decidir um pleito", informou o presidente da associação dos moradores da terceira etapa do Jorge Teixeira, Sidney Souza.

O bairro é dividido em quatro etapas e possui quatro sub-bairros, são eles: Bairro Novo, Val Paraíso, João Paulo, Santa Inês, Brasileirinho, Monte Sião, Coliseu, Cidade Alta e Nova Floresta. O representante ainda explicou que o principal problema enfrentado pelos moradores da localidade é a infraestrutura.

"Falta drenagem nos igarapés que cortam as comunidades. No tempo de chuva, muitos moradores sofrem com as alagações. São problemas recorrentes, que devem ser resolvidos com projetos da prefeitura e conscientização da população", disse.

Os representantes da primeira etapa se reuniram para promover uma mega festa neste sábado | Foto: Divulgação





A avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, conhecida como a rua do "Fuxico", é muito conhecida pelo comércio. Os moradores não precisam se deslocar para outras zonas da cidade, já que é possível encontrar estabelecimentos de todos os setores na região.

"É muito importante para o setor atacadista e a economia da região. São dezenas de lojas e microempreendedores que desenvolvem empregos e geram renda", contou o representante da primeira etapa do bairro, Edvan Alves.

Criminalidades

O bairro é um dos mais violentos da cidade, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). Um dos crimes que mais crescem no local é o roubo. Em 2016, foram 2.394 casos registrados. As mortes por violência cresceram de 51, em 2016, para 94 em 2017.

Orgulho e superação

“As pessoas falam muito do Jorge Teixeira, mas não saem daqui. Sabemos que a insegurança existe em toda a cidade, mas temos muito a contribuir. Há muitas pessoas boas no bairro. Infelizmente, os moradores são discriminados só pelo fato de viverem no bairro. Porém, aqui existem pessoas solidárias, hospitaleiras, artistas, cantores e pessoas de qualidades incríveis”, contou Sidney.



"O bairro melhorou muito e está em pleno desenvolvimento. É uma satisfação ser um morador daqui. É o lugar onde construí minha casa e estabeleci minha família", disse Alves.

Projetos

O bairro foi primeiro contemplado com Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis), que é uma iniciativa da Prefeitura de Manaus, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Seu principal objetivo é dar uma melhor qualidade de vida para a população das comunidades, principalmente, com obras voltadas para a infraestrutura urbana, de serviços públicos e de meio ambiente.

O conjunto habitacional Prourbis fica na terceira etapa do bairro | Foto: Divulgação

O Prourbis já desenvolveu uma série de atividades socioambientais, que incentivou a coleta seletiva no bairro. Foram realizadas palestras de conscientização e mutirões de limpeza nas ruas do bairro. Durante as ações são retiradas mais de 200 toneladas de resíduos produzidas todos os meses no bairro.

Ao todo, o programa já realizou três mutirões de limpeza e mais de cinco palestras educativas para crianças da rede pública de ensino e moradores dos conjuntos habitacionais construídos pelo Prourbis no bairro.

Comemoração

A festa se concentrará na primeira etapa do bairro, no Anfiteatro da Praça de Alimentação, localizado na rua dos Lírios, esquina com a Rua Pampolas. O evento é promovido pela Associação dos Moradores do Bairro Jorge Teixeira e conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Anfiteatro da primeira etapa do bairro será o palco da comemoração deste ano | Foto: Divulgação

“Está tudo certo para a nossa grande festa e teremos muita alegria, diversão e segurança. Eu só tenho a agradecer por todo o apoio que a festa tem recebido”, contou o presidente da Associação, Edvan Alves.

Entre as atrações confirmadas para a festa estão: as bandas Xote Alvoroço, Jucynha Kero Kero, Tomi Xote e, nos intervalos, os DJs Lobo Pop e Lucas Santos. Além disso, haverá sorteio de brindes para a comunidade.

Leia mais

Urucurituba, a 'Princesinha do Médio Amazonas' completa 42 anos

Benjamin Constant: 'Capital Cultural do Alto Solimões' faz 120 anos

Boa Vista do Ramos: a terra do mel comemora 35 anos