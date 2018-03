Acidente de trânsito com dois carros bloqueia trânsito no Tarumã

O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã, porém o veículo só foi removido do local às 7h30 | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente envolvendo dois carros, na madrugada deste domingo (18), causou danos matérias e interditou uma das faixas do sentido bairro da avenida do Turismo, no Tarumã, Zona Oeste da capital.

Após uma colisão com um carro modelo Gol, o motorista do veículo modelo Siena perdeu o controle, invadiu a calçada e bateu no muro de um terreno que pertence ao aeroporto de Manaus. Ambas as placas dos veículos não foram identificadas.



Polícias militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e informaram que o acidente aconteceu por volta das 4h, mas somente por volta das 7h30 iniciaram a remoção do Siena, que estava no acostamento.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados para auxiliar o trânsito na área. Ainda segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.

"Nenhum dos envolvidos aparentava sinal de embriaguez. Eles entraram em acordo para arcarem com os danos materiais", informou o tenente Mustafá, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Grávida lesionada em acidente

No último dia 16 de março um acidente no trânsito das venida Laguna com a Coronel Teixeira, sentido bairro/Centro, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste, deixou uma passageira ainda não identificada, de 22 anos, lesionada após o carro deslizar na pista e colidir com um muro de alvenaria.

O acidente ocorreu por volta das 7h30. O agente de trânsito que estava no local informou que a passageira grávida sofreu algumas escoriações. Após o acionamento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegada ao local, a vítima foi levada para uma unidade hospitalar para os devidos cuidados.

Edição: Isac Sharlon

