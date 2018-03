Idoso sofre fratura na perna ao ser atropelado em Manaus

Manaus - No momento em que atravessava a rua entre a passagem de nível das avenidas Darcy Vargas e Djalma Batista, um idoso de 68 anos foi atropelado por um veículo na manhã desta domingo (18). Com o impacto do acidente, que ocorreu nas proximidades de um centro de compras no bairro Chapada, Zona Centro- Sul de Manaus, o homem sofreu uma fratura na perna esquerda.

De acordo com informações do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o idoso foi vítima de atropelamento causado por um carro Honda modelo Civic. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para fazer o resgate da vítima que sofreu uma lesão na perna esquerda próxima ao tornozelo. O homem foi encaminhado para o pronto-socorro 28 de Agosto.

Acidente deixa avenida bloqueada

Ainda neste domingo (18), um acidente envolvendo causou danos matérias e interditou uma das faixas do sentido bairro da avenida do Turismo, no Tarumã, Zona Oeste da capital. Na ocasião, um motorista de um veículo modelo Siena perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e bateu no muro do aeroporto de Manaus

Polícias militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e informaram que o acidente aconteceu por volta das 4h, mas somente por volta das 7h iniciaram a remoção do Siena, que estava no acostamento.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados para auxiliar o trânsito na área. Ainda segundo a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.

"Nenhum dos envolvidos aparentava sinal de embriaguez. Eles entraram em acordo para arcarem com os danos materiais", informou o tenente Mustafá, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).





