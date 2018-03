CMPM 1 mantém aulas após erro em comunicado emitido neste domingo

Manaus - Na tarde deste domingo (18), o Colégio da Polícia Militar I (CMPM I), decidiu manter as aulas e o cumprimento do calendário escolar a partir de segunda-feira (19), mesmo com a greve dos professores da rede estadual de ensino. A decisão veio em forma de comunicado divulgado através das redes sociais e do portal da unidade, e pode ser conferido aqui. O calendário escolar permanece mantido.

O comunicado emitido na manhã deste domingo, que pode ser visto aqui, dizia que as aulas estariam suspensas nas duas unidades da zona Sul, e que as atividades normais seriam retomadas assim que os professores se reapresentarem ao trabalho na escola, que tem sede e subunidade na Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou, por telefone, que a pasta não deu ordens para que as escolas estaduais suspendam as aulas, mas que a situação poderá ser averiguada.

Greve

A greve dos professores estaduais teve início na última terça-feira (13), com mobilizações pontuais em todas as zonas da capital e no interior do Amazonas. O movimento paredista, encabeçado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas (Sinteam) e pelo Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical).

A categoria reivindica reajuste salarial de 35%, e rejeita a proposta de aumento apresentada pelo governador Amazonino Mendes, de 8,17%. No dia 13, quando a greve foi deflagrada, municípios como Parintins, Tefé, Coari, Boca do Acre, entre outros, também aderiram ao movimento.

Outra pauta de reivindicação da categoria também foi discutida com o gestor estadual, que cedeu as promoções verticais de 3.516 professores, que concluíram títulos de graduação, e a extinção da taxa de 6% do vale-transporte. Além desse ponto, ainda há a questão do plano de saúde que, de acordo com Amazonino, deve ser discutida para avaliar qual o melhor caminho para servidores do interior do Estado.





