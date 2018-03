Local onde ossada foi encontrada servia para desaparecido usar drogas

Manaus - A suposta ossada de Thiago Costa de Oliveira, de 26 anos, desaparecido desde maio de 2015, foi encontrado na tarde deste domingo (18), em uma área de mata do campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no bairro Coroado, Zona Sul de Manaus. Além dos restos mortais da vítima, diversos documentos e uma camisa pertencentes a Thiago também foram achados.

Thiago desapareceu em maio de 2015. Na época, de acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o jovem frequentava o local para usar entorpecentes. De acordo com o irmão do desaparecido, Lucas de Oliveira, o sentimento que fica é de tristeza e lamento.

"Apesar de tudo, ele era uma pessoa boa. Não era envolvido com tráfico, trabalhava, tinha um filho... enfim. A gente fica triste por tudo isso", conta o irmão. A mãe de Thiago, Maria José Costa de Oliveira, estava visivelmente abalada e não quis conversar com a reportagem.

