Polícia intensifica ações em terminas de ônibus, em Manaus

Manaus- Começou nesta segunda-feira (19), nos cinco terminais de integração de ônibus do transporte coletivo de Manaus, a ação de policiamento reforçado com o objetivo de combater roubos e furtos a ônibus do transporte coletivo na capital. O trabalho envolverá equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop).

O vice-governador e Secretário de Segurança, Bosco Saraiva, percorre os terminais desde o início da madrugada para acompanhar o início dos trabalhos. "Nós estamos em um forte combate aos assaltos aos ônibus para diminuir e, se possível, zerar esse tipo de delito", disse.

A ação de policiamento reforçado com o objetivo de combater roubos e furtos a ônibus do transporte coletivo na capital | Foto: Bruno Zanardo/ SSP AM

Leia também: Mau tempo: Eduardo Gomes fecha parcialmente para pousos e decolagens

O reforço de policiamento será feito com a presença de viaturas e policiais militares a pé e um trabalho com policiais à paisana, que também devem circular dentro dos ônibus.

Além disso, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) também irá reforçar as Operações Catraca e Rota Segura, exclusivas para a fiscalização de ônibus do transporte coletivo, alternativos e das rotas que fazem o transporte de funcionários do Polo Industrial de Manaus.

Leia mais:

Homem reconhece camisa de irmão desaparecido em 2015 em ossada na Ufam

PF apreende drogas, armas e até granadas em operação, em Iranduba

Veja vídeo: discussão em bar termina em tiroteio no Jorge Teixeira