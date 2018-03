Mais de 100 escolas suspendem aulas em Manaus, diz Sindicato

Professores de uma Escola do bairro Nova Cidade também paralisaram as aulas na manhã desta segunda (19) | Foto: Divulgação

Manaus- Professores da Rede Estadual de Ensino do Amazonas, suspenderam na manhã desta segunda-feira (19), as aulas em 107 escolas na capital e 30 no interior do Estado. A informação é do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus ( Asprom-Sindical).



Ainda segundo o sindicato, a paralisação foi realizada de forma independente pelos professores, sem interferência de sindicatos da categoria, e tem como finalidade pressionar o governo para concessão de reajuste salarial e promoções atrasadas.



O coordenador financeiro da Asprom-Sindical, Lambert Melo, explicou que a paralisação da manhã desta segunda, não contou com orientação do sindicato. Segundo ele, a greve programada deve começar na quinta-feira (22) e para isso há movimentação de toda a categoria. "Milhares de professores devem se posicionar em frente à sede do governo, na Compensa, no dia marcado", disse o coordenador.

| Foto: Divulgação

“O governo comete um erro em dizer que só vai negociar se for com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. A categoria não reconhece mais esse sindicato. Enquanto não houver uma negociação com o Asprom-Sindical nada vai mudar, a greve continua”, disse o coordenador, enfatizando que a paralisação geral só será suspensa, caso as pautas sejam atendidas.

“Nossas principais reivindicações são de 35% de reajuste salarial, cumprimento das promoções atrasadas, envolvendo professores que tem titularidade e tempo de serviço, reajuste de 100% no auxilio alimentação para os professores e para os trabalhadores do setor administrativo", finalizou o coordenador.

A paralisação tem como principal objetivo reivindicar e pressionar o governo a conceder o reajuste salaria | Foto: Divulgação

Seduc continua negociando



A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informou por meio de nota, que mantém o canal de negociação aberto com os servidores da educação,mantendo o diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam).

"Na última semana, duas reuniões foram realizadas com os dirigentes do Sindicato e ficou definida a manutenção do plano de saúde Hapvida para os profissionais da categoria. Além de garantir a manutenção do plano de saúde, o governo também assinou decreto das progressões de 3.516 servidores que alcançaram a plenificação (graduação em licenciatura plena), especialização, mestrado e doutorado.

O governador Amazonino Mendes também garantiu mais quatro benefícios para a categoria: o reajuste do auxílio-alimentação, de R$ 220 para R$ 420, aos servidores que estiverem na escola, volta desse auxílio para os funcionários lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), manutenção do auxílio para os servidores que entrarem em licença médica e às servidoras que estiverem de licença maternidade, atualmente nessas situações o benefício é suspenso. E, por último, a inclusão dos valores referentes ao auxílio alimentação nos contra-cheques dos servidores. Esses valores não sofrerão descontos nem previdenciário e nem do imposto de renda pois são verbas indenizatórias.

Amazonino também determinou a alteração no valor do auxílio-localidade dos professores, que não tem reajuste desde 1987, época em que ele governou o Estado e criou o auxílio. O governador sugeriu três faixas para o benefício: o valor de R$ 200 para localidades mais próximas, R$ 500 para distâncias intermediárias e R$ 1.000 para localidades mais distantes".

Reajuste

Ainda sobre o reajuste a Seduc informou que: "Sobre o percentual de reajustes da categoria o governo, seguindo o cumprimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, reiterou a proposta de garantir a data-base de 2017 e escalonar as demais (2015, 2016 e 2018) ao longo do ano, conforme a arrecadação crescer. A proposta será oficializada em um decreto que cria um “gatilho” para alterar os vencimentos de acordo com a receita estadual. Ficou acordado, ao final da reunião de sexta-feira (16/3), que uma terceira rodada de negociação será realizada nesta semana para definir esse percentual".

