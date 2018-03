Artesãos de Manaus participam de programação na Vila Olímpica

No dia do artesão, profissionais participam de exposição na Vila Olímpica de Manaus | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Nesta segunda-feira (19), dia de São José Operário, padroeiro oficial dos artesãos do Amazonas, cerca de 300 artistas foram beneficiados com uma programação especial na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste para mostrar o trabalho desenvolvido a partir de produtos regionais, à população. O evento é coordenado pela Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), por meio do Programa de Artesanato Amazonense.

Além da exposição dos trabalhos artesanais, estão sendo oferecidos no local, serviços como expedição da carteira de trabalho, identidade, carteira do artesão, atendimentos em estética, assistência jurídica e atendimentos na área de saúde. Para quem procura por serviços gratuitos, as atividades na Vila Olímpica, irão até às 15h.



Bambu da Amazônia



Uma das empresas presentes no evento é a Bambu da Amazônia, com exposição de diversos produtos desenvolvidos por meio do bambu. O trabalho, criado inicialmente por cinco amigos como um hobbie, transformou-se num negócio promissor. De restos de bambu que se acumulava em lixeiras, nasceram maquetes de barcos e caravelas, cinzeiros e até amplificadores sonares para celular.

"Descobri neste tipo de artesanato, algo que me dá prazer e ao mesmo tempo, renda. Foi muito importante no período em que perdi o emprego. Por mês, usamos quase 200 quilos de bambu que se transformaria em lixo e causaria poluição na cidade. Apenas nesta manhã, já tivemos duas encomendas. Estou confiante no crescimento do mercado, disse Francismar Lopes, uma das sócias da empresa.



Francismar Lopes, que era servidora pública e atualmente trabalha com artesanato, disse que aposta na primeira exposição de produtos da empresa para alavancar as vendas. "Nossos produtos são diferenciados e creio que há mercado em expansão para o artesanato regional", revelou otimista.

Bijuterias

Ao lado da Bambu da Amazônia, outra empresa de artesanato, utiliza produtos regionais para a confecção de bijuterias. Com sementes de árvores nativas, surgem colares, anéis, brincos e outros adornos. "Com as sementes produzo todo tipo de material. Há produtos que vêm de outros estados e há outros produzidos por mim. O que eu estou usando, por exemplo, eu mesma fiz com bambu e adornei com pedras", explica a proprietária da barraca.

Oportunidades na Setrab

O evento é promovido pela Secretaria Estadual de Trabalho (Setrab) em parceria com as pastas de saúde, esportes e juventude, cultura, justiça e cidadania, o Fundo de Promoção Social (FPS) e o Exército Brasileiro.

Uma das oportunidades voltadas à categoria dos artesãos é a possibilidade de um empréstimo para a carreira de empreendedor. Os interessados podem receber até R$5 mil, com 24 meses para pagar. Esse tipo de crédito é orientado para ajudar pessoas que estão começando negócios no mercado.

"Sabemos que nem sempre é fácil começar um negócio e para a categoria, menos ainda. O nosso objetivo é acompanhar e dar suporte para a criação de empreendimentos comerciais, com foco no artesanato. A expedição gratuita da carteira do artesão, por exemplo, é uma forma de auxiliar os profissionais" disse a chefe do departamento de emprego e renda, da Setrab, Luana Siqueira.

Pelo menos duas vezes por mês a Secretaria promove inclusão de profissionais ao mercado, tanto em Manaus como no interior. Em abril será a vez das comunidades de Itaporanga e Silves (a 333 km de Manaus) receber apoio para desenvolvimento do mercado de trabalho nos municípios.



