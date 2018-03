Colônia Terra Nova 3 passa por mutirão de limpeza

Manaus - Oitenta trabalhadores da Prefeitura de Manaus estão atuando em mais um mutirão de limpeza na cidade. O bairro Colônia Terra Nova 3, na zona Norte, recebe as equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), nesta segunda-feira (19).

Após percorrer bairros e comunidades das adjacências nos últimos 35 dias, as equipes atuam na terceira etapa da Colônia Terra Nova.

“Esse mutirão começou no Parque São Pedro e passou pelas primeiras etapas do bairro, incluindo as comunidades Santa Marta, Jesus Me Deu, Jardim São Luiz, Celebridades e o bairro Novo Israel. Essa é uma região muito habitada e com muitos comércios. A limpeza pública tem recebido bastante apoio dos moradores”, afirmou o subsecretário operacional a Semulsp, José Rebouças.

O mutirão de limpeza é o serviço que reúne trabalhos de varrição, raspagem de meio-fio, capinação, jardinagem e remoção de lixo pesado, priorizando os bairros da cidade.

“É prioridade para o prefeito Arthur Virgílio Neto fortalecer os serviços básicos nos bairros, ou seja, mais perto da população. Além disso, é um serviço que impacta positivamente as outras modalidades de limpeza”, lembrou o subsecretário.

A dona de casa Suzi Lima, moradora da rua Parintins, aproveitou a passagem das equipes da Semulsp para limpar o seu terreno. “Aproveitamos a passagem da limpeza para limpar o terreno. Aqui no bairro temos coleta domiciliar em dois períodos, então, temos pouco lixo, mas muito entulho de capina”, comentou.

Rafael Davino Santos, morador há 20 anos da rua Irmã Dulce, comemorou a passagem das equipes e torce para que os vizinhos mantenham a limpeza. “O problema que temos aqui é a falta de conscientização de alguns moradores. Espero que mantenham nossas ruas limpas”, ressaltou.

O mutirão deve avançar pelo bairro durante esta semana. Para essa atividade, duas equipes de capinação e quatro caçambas de remoção mecanizada estão mobilizadas. Na próxima segunda-feira (26), será a vez do bairro Novo Israel, na zona Norte, passar por limpeza.

