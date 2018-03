Linhas de ônibus terão itinerários alterados em Manaus

Manaus - As linhas de ônibus 047, 050 e 439 terão os itinerários alterados por causa de uma obra da empresa Manaus Ambiental na rua 247 do Núcleo 24, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, a partir desta terça-feira (20).

Os usuários do transporte que embarcavam nas linhas na rua 247 terão opções de se deslocar até o Terminal 3 por meio das linhas alimentadoras 047 e 050, que atenderão trechos distintos da rua 247.

Quem pretende ir direto ao centro da cidade a opção será a linha 439, que atenderá a avenida Sávio Belota, antiga Ramos D, também no Núcleo 24 do bairro Cidade Nova. Tão logo a via seja liberada pela Manaus Ambiental, as linhas 047, 050 e 439 voltarão aos seus referidos itinerários originais.

Confira as alterações:

LINHA 047:

Sentido T3/bairro: Normal até Rua 237/ Rua 241/ Rua 242/ Rua 238 / Rua 237/ Rua 235 / 225/ Av. Noel Nutels/ Av. Cel. Sávio Belota / Rua Penetração I(esquerda)/ Normal.

Sentido Bairro/T3: Normal até Rua Penetração I (direita)/ Rua Cel. Sávio Belota/ Rua Noel Nutels/ Rua 225 / Rua 235 / Rua 237 / Rua 238 / Rua 242 / Rua 241 / Rua 237/ Rua 235/ Rua 225/ Normal.

LINHA 050:

Sentido Bairro/Centro/Bairro: Normal até Rua 215 / Rua 211 / Rua 219 / Rua 202 / Rua Sávio Belota / Normal

LINHA 439:

Sentido Bairro/Centro/Bairro: Normal até Rua 215 / Rua 211 / Rua 219 / Rua 202 / Rua Sávio Belota/ Retorno Rotatória 23 / Rua Sávio Belota / Normal.

