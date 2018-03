Arthur concede isenção e anuncia construção de mil casas em Manaus

Manaus- "É um momento ímpar e estou muito feliz em poder ajudar essas famílias. Um teto para morar é o mínimo que todo cidadão deveria ter", foi com essas palavras que o prefeito de Manaus, Arthur Neto, oficializou a assinatura do Termo de Compromisso de Isenção (TCI), que vai beneficiar 600 famílias participantes do Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, por meio do Movimento de Mulheres por Moradia Orquídeas (MMMO). Na ocasião, o prefeito anunciou a construção de, pelo menos, mais mil novas moradias para pessoas de baixa renda na capital.

A obra do Loteamento Residencial Orquídeas está 90% concluída e a previsão de entrega é até o fim do primeiro trimestre de 2018. O loteamento fica localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

A luta para concluir a obra, segundo a coordenadora do movimento orquídea, Cristiane Telles, vem desde 2013. Ela afirma que a liberação total da documentação do imóvel estava condicionada ao pagamento da taxa final de alvará (tributo que precisa ser pago no início e na fase de conclusão da construção). Com a isenção, o valor - que em média seria de R$ 200 mil - já não vai ser mais um impedimento para as famílias que necessitam de uma moradia.

Em outras cidades, o pagamento da taxa final do alvará é isento. Entretanto, em Manaus, isso ainda não era uma realidade. "Essa isenção veio na hora certa, vamos finalmente nos libertar do estava nos sufocando", Comemora Cristiane Telles, coordenadora do movimento. Arthur ainda anunciou que essas família do movimento serão isentas do pagamento do IPTU no período de 5 anos.



Apesar do projeto "Minha Casa, Minha Vida" já ser uma realidade em Manaus, esta é a primeira vez que "Minha Casa, Minha Vida - Entidades" é realizado na capital. Ele foi criado, em 2009, com o intuito de disponibilizar habitações às famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais. A verba para as obras, avaliada em R$ 36 milhões, foi repassada pelo Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).

Segundo o prefeito Arthur Neto, há ainda a possibilidade dessas 600 famílias serem isentas também do imposto cobrado pela aquisição do imóvel, o chamado Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

"Já estamos estudando uma alternativa para que essas famílias fiquem amparadas com relação ao Imposto de Bens Imóveis", revelou o prefeito, que se comprometeu ainda em construir brevemente uma escola para as crianças da região.

500 casas no Manauara

Arthur assinou também um termo de doação de terreno para o Fundo de Arrendamento Residencial para que mais unidades habitacionais sejam construídas. Uma primeira doação já foi realizada no início do mês de fevereiro e utilizada para a construção do residencial Manauara 2, etapa A.

A etapa B do Manauara 2, na Zona Norte, terá um investimento de R$ 41 milhões do Governo Federal e R$ 5, 5 milhões da prefeitura. O empreendimento atenderá em média 500 famílias manauenses.

Manaus tem um déficit habitacional que ultrapassa 100 mil famílias. Em 2017, o prefeito entregou 784 moradias populares para pessoas com renda mensal de até R$1.600.

Movimento Mulheres por Moradia Orquídeas

O Movimento atua na Zona Norte de Manaus e surgiu em 2013, fruto de uma união de mulheres que lutam contra às agressões sofridas pelo gênero e chefes de famílias que lutam para conseguir uma moradia.

No início eram cerca de 140 famílias envolvidas, hoje 600 famílias fazem parte do movimento. "O nosso movimento ganhou força, são anos de luta. Hoje somos referência de perseverança. A vitória de hoje foi um mérito de todos que participaram dessa caminhada, não fomos escolhidos à toa" diz Cristiane.



