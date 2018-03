Deficiente mental incendeia casa após mexer com fogo em Manaus

Manaus - Um homem, que sofre de deficiência mental, provocou um incêndio em uma residência de alvenaria na tarde desta terça-feira (20), no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O acidente ocorreu na rua Bom Jardim, próximo à caixa d’água da Compensa. Embora o Corpo de Bombeiros tenha debelado as chamas rapidamente, parte da residência ficou destruída.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve registro de feridos. O homem, que mora na residência, teria ateado fogo em uma cadeira de madeira na casa, o que provocou o incêndio. Também de acordo com os bombeiros, o homem fugiu do local.

Segundo caso

Este já é o segundo caso de incêndio na capital no mês de março, segundo a corporação. O primeiro aconteceu na rua Gurupi, no bairro Redenção, também na Zona Oeste, e foi provocado após um curto-circuito na fiação da residência.

Na ocasião, por pouco o incêndio não vitimou uma dona da casa, de 54 anos, que foi acordada pelos vizinhos. A casa teve perda total, mas a mulher conseguiu ser salva sem ferimentos.





