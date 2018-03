Dia da Árvore na Amazônia terá plantio em área do Igarapé do Mindu

Manaus - A programação da Semana da Árvore e da Água abrirá espaço para a realização, nesta quarta-feira (21), de uma ação de plantio de mudas visando o enriquecimento vegetal de um trecho da área de preservação permanente do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

O plantio terá início às 9h e marcará, simbolicamente, as comemorações ao Dia da Árvore na Amazônia, realizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

A ação é parte das atividades, que se estenderão até o próximo sábado (24), com distribuição de 3 mil mudas à população em diversos pontos da cidade. Na última segunda-feira, a doação ocorreu na Praça da Matriz, Centro Histórico de Manaus.

Nesta terça-feira (20), foram montados pontos de distribuição no Terminal 3, da Cidade Nova, Zona Norte, e no Shopping Phellipe Daou, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Paralelamente à distribuição, uma exposição sobre a importância das árvores é montada nos locais das atividades visando sensibilizar os pedestres.

À noite, a distribuição de mudas ocorrerá no Projeto Faixa Liberada, na Ponta Negra (21), das 18h às 20h. No Dia Mundial da Água (22), no Parque Municipal Nascentes do Mindu, que abriga as nascentes do igarapé do Mindu, o maior de Manaus, haverá uma programação especial para marcar a data.

Serão realizadas apresentação musical com temática dos recursos hídricos, mostra com experimento de análise da água feito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), exposição de resíduos sólidos com o Grupo Guardiões da Natureza, jogos ambientais, plantio, distribuição de mudas e abraço simbólico às nascentes.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, a realização de programação tem caráter comemorativo, mas ao mesmo tempo educativo. “Nosso objetivo é promover ações de distribuição de mudas em vários pontos de grande circulação na cidade, levando a mensagem da valorização do verde e de uma Manaus mais arborizada e ornamentada com jardins”, afirmou o secretário.





