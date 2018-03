Muro de Balneário do Sesc cai sobre idosa de 69 anos no Planalto: veja

Manaus - A queda de um dos muros do Balneário do Serviço Social do Comércio (Sesc), localizado no conjunto Campos Elíseos, no Planalto, Zona Centro-Oeste, destruiu parcialmente as casas de três famílias na noite desta terça-feira (20). No momento do desabamento, uma idosa de 69 anos estava no local e sofreu arranhões.

Partes da casa, como o quarto e a garagem, ficaram destelhadas e completamente destruídas. De acordo com a dona da casa Débora Gomes, de 42 anos, a casa passou por uma reforma em dezembro do ano passado, e um muro de arrimo foi construído há quase três anos.

Técnicos da Defesa Civil Municipal e do Sesc compareceram ao local para averiguar a situação. "O Sesc já estava verificando essa situação, e ainda neste mês nós estávamos dando início ao processo licitatório para a reforma do muro", afirmou um dos técnicos.

Em nota, o Sesc informou que a família residente na casa atingida passará a noite em um hotel com um veículo à disposição. O Sesc informou ainda que está de prontidão para auxiliar os moradores e que na manhã desta quarta-feira (21), enviará novamente técnicos e engenheiros ao local para que seja iniciada reformas.





