Sinpol nega greve, mas pode paralisar se não houver acordo com governo

Manaus - "Não há, ainda, um movimento grevista", disse o representante jurídico do Sindicato dos dos Policiais Civis do Estado do Amazonas (Sinpol), Jaime Lopes. Diferente do que foi informado nas redes sociais e grupos do Whatsapp, a categoria ainda não votou pela greve geral, mas apenas se reuniu, na noite desta terça-feira (20), na sede do sindicato, localizado no Petrópolis, Zona Sul de Manaus, para realizar um plano de reivindicações que deverá ser negociado com o governo do Estado.

A principal reivindicação é a reestruturação dos cargos policiais. De acordo com Jaime, os profissionais estão se sentindo desprivilegiados pelo governo do Amazonas.

"Os investigadores e escrivães, no contexto da segurança pública, estão buscando, por meio do Sinpol, um diálogo junto ao governo, para reestruturar a carreira, tendo em vista, a periculosidade e a complexidade inerente ao cargo", explicou o representante.

Ainda segundo Jamie, se o governo ignorar ou não buscar manter o diálogo com a categoria, não se descarta um movimento grevista pela busca dos direitos nos próximos dias. Em resposta, a Secretária de Segurança Pública (SSP) disse que a pasta e a Polícia Civil têm reunido com os dirigentes do Sinpol para discutir a melhor maneira para atender as propostas.

