Concurso para eleger o melhor boteco do Brasil está de volta a Manaus

Manaus - O concurso, que tem como missão transformar vidas através da cozinha de raiz, volta a Manaus para realizar mais um edição do "Comida de Buteco". A disputa começa dia 13 de abril em diversas regiões do Brasil, simultaneamente. Após a primeira etapa, onde serão conhecidos os 20 campeões, o concurso irá eleger, pelo terceiro ano consecutivo, o melhor boteco do Brasil.

Em Manaus, 16 botecos, espalhados por toda a cidade, devem participar da saborosa disputa, que está chegando na sua 8ª edição na capital, fortalecendo o boteco como um dos mais importantes ícones da cultura brasileira. Em todo o Brasil são quase 600 botecos participantes, presentes em 21 cidades das 5 regiões brasileiras.

De acordo com a sócia e fundadora do concurso, Maria Eulalia, o "Comida de Buteco", em Manaus, tem uma força muito presente, com a riqueza da culinária e diversidade de ingredientes.

"Aqui tem muito calor humano, muitas histórias interessantes. Estamos na oitava edição e percebemos que na cidade, é um concurso que veio pra ficar e fortalecer essa culinária espetacular da região amazônica", disse Eulalia.



Para o coordenador regional do concurso em Manaus, Jeferson Guimarães, é preciso ficar atento para as regras do concurso.

"Público e jurados votam, cada um com o peso de 50%. Vale lembrar que os jurados não se identificam quando chegam no local, somente depois de provar do petisco, da bebida gelada e de avaliar o atendimento, é que a pessoa se identifica como sendo o jurado do concurso", explicou Jeferson.

Sobre o concurso

O concurso "Comida di Buteco" foi criado em 2000, com a finalidade de resgatar e valorizar a cozinha de raiz dando visibilidade aos botecos tradicionais. A disputa pode ser considerada, não apenas um concurso, mas um movimento que envolve pessoas de todas as classes sociais e idades, de Norte ao Sul do país.

