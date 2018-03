Negros, amarelos, índios ou brancos: a diversidade é do preconceito

Manaus - Não é tão difícil encontrar pessoas sendo excluídas, independente do motivo, por um grupo de amigos, colegas do trabalho, ou da escola, ou ainda por boa parte da sociedade. A dificuldade está em entender qual o sentimento sentido por quem é o alvo da exclusão, que muitas vezes vem com enxurradas de ódio gratuito. Mesmo após o fim da escravidão, ainda é comum vermos hostilidade contra a cor de pele ou pela origem étnica. O preconceito está enraizado historicamente na nossa sociedade e há mais de 50 anos, com o intuito de hastear a bandeira da igualdade racial em todo o mundo, o Dia contra a Discriminação Racial foi criado e é celebrado nesta quarta (21).

Apesar da pauta da luta racial sempre carregar discursos encorajadores e otimistas, principalmente, em plenários e salas de debate político, as estatísticas de atentados nas ruas são frias e certeiras. 71 pessoas dentre 100 mortos, no Brasil, são negras. Todo negro no país, por exemplo, especialmente os de 15 a 29 anos, carrega um fator de risco de morte de 23,5%, a mais, do que pessoas não negras. Quem aponta o dado é o Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicada no ano passado.

Outros estudos oficiais aplicados , como o último Mapa da Violência, de 2014, apontam, ainda, acima deste número: de 30 mil jovens mortos com violência por ano, 77% são negros ou pardos. Os dados originais são do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde.

Apesar da opressão e violência, negros e pardos ainda militam por uma voz abrangente na sociedade | Foto: Marcely Gomes

O grito de sobrevivência às estatísticas ainda permanece no imaginário de quem sofre na pele a consequência de ser diferente. Apesar de anos de militância e da causa ter alcançado as cúpulas sociais da atualidade, a violência, a opressão, o desejo de "calar a voz" ainda são presentes, contudo, a luta pela discriminação racial consegue chegar à algumas personalidades de grande visibilidade, como por exemplo, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco (Psol) - que enfrentou o preconceito por ser preta e não tinha medo de erguer as bandeiras das minorias. Hoje, justamente no dia em que se comemora o seu principal estandarte, a família dela lamenta o sétimo dia de sua morte.

Marielle ainda vive

A morte polêmica, que chocou os brasileiros e levantou a dúvida de até onde a intolerância racial mata, trouxe investigações de especialistas e ativistas. Sobre a motivação do crime, se por forças contrárias da política, ou por milícias racistas, ainda está incerta. Contudo, veículos de comunicações nacionais disparam a atuação de organizações paramilitares (não pertencentes ao Exército) e o domínio deles em aproximadamente 2 milhões de cariocas, o que seria 160 comunidades na cidade.

A cada ano, 30 mil jovens são mortos violentamente. Deste número, 70% são negros ou pardos | Foto: Marcely Gomes





As milícias são formadas principalmente por ex-policiais, bombeiros, militares, agentes penitenciários e membros das forças de segurança. A suspeita parte, principalmente, pelas circunstâncias ao qual o crime foi armado, ao envolvimento da Polícia Federal no caso e ao não controle de porte de armas destes ex-oficiais.

Em Manaus

Na cultura local, o pensamento não é diferente do resto do país. Casos de racismo não registrados nas delegacias levantam o perigo iminente da exclusão social que insiste em aparecer fora dos boletins policiais. Quando o problema é alcançado somente nas salas de aula e em pesquisas acadêmicas, mas fora alguns negros que sofrem repressão, por exemplo, acabam caindo no descaso público.

Negros manauenses também carregam histórias de represálias e conquistas sociais, mas que ainda há barreiras no caminho | Foto: Marcely Gomes

Superação de vida

A analista de comércio exterior, Jamily Souza da Silva sempre morou no quilombo Barranco de São Benedito, no Praça 14, Zona Sul. Ela conta que, se dependesse da ação de poderes públicos, não teria conseguido sobreviver seus 41 anos de conquistas e superações.

"Lembro que aos 11 anos eu estava com minha mãe no supermercado do Carrefour, no Centro, e a sandália dela havia quebrado. Ela foi a um estande, pegou uma nova e colocou nos pés para não andar descalça. Quando estávamos no caixa para pagar, os seguranças vieram e nos levaram ao depósito do supermercado para mandar minha mãe esvaziar a bolsa. Não entendi o que estava acontecendo, mas depois que entendi, fiquei indignada. Acharam que éramos ladras apenas por sermos negras", admite.

A rotina dentro do quilombo tem sua própria tradição cultural | Foto: Marcely Gomes

Um ano depois, Jamily conta que viveu um segundo episódio que marcou sua vida até hoje. A tradição das comunidades negras, mantidas fortemente no quilombo do Barranco, costuma cozinhar bastante em sua rotina. No aniversário de 12 anos de Jamily, houve uma festa com comida farta. No dia seguinte, ela levou alguns docinhos para dividir com as amigas da escola, todavia, uma surpresa desagradável aconteceu.

"Ofereci os docinhos para todos as minhas amigas e elas comeram, menos uma menina. Ela achava que a comida de negro era nojenta. Fiquei com aquilo marcado na memória, mas não deixei me abater. Com o tempo, fui aprendendo a guardar os ensinamentos dos meus pais e avós, que sempre disseram para eu me impor e nunca baixar a cabeça. Hoje, não deixo ninguém pisar em mim", revelou.

Convicta, a analista de comércio exterior diz que não vai deixar ninguém passar por cima dela | Foto: Marcely Gomes

A história de Jamily é a mesma repetida em diversos casos da cidade. Prova de que a cultura enraizada é preconceituosa. A preocupação que fica é sobre as futuras gerações, que ainda devem assumir rótulos prejulgados se cada um não fizer a sua parte para abolir, de vez, a discriminação racial. Jamily conta que sente medo da filha de oito anos viver o mesmo drama, mas garante: "Não vou permitir ela aceitar qualquer tipo de discriminação".

Jovem, pardo e invisível

O assessor de comunicação, Jhonata Marques, de 22 anos, lembra que quando era estudante na faculdade viveu uma série de constrangimentos que se repetiam todas as vezes que chegava a hora do intervalo.

"Ia para a lanchonete e quando chegava a minha vez, o atendente simplesmente me ignorava. Chamava por ele, que era negro, mas ele deixava passar outras pessoas na minha frente. Acabava desistindo de comer porque ele preferia não me ver", falou.

Além da situação rotineira, ele conta que também já sofreu perseguições em lugares públicos. Mesmo não se considerando negro, ele diz que a pele escura era a causa de suspeitas e desconfianças.

"Por morar em frente a um shopping, sempre fui de bermuda e chinelo. Quando chegava nas lojas e pegava roupas para provar, percebia o segurança bem perto de mim, mais do que os outros clientes. É incrível como o preconceito reina nestes lugares. É só ver os vídeos de experimentos sociais; qualquer branco vestido de forma simples entra e sai sem nenhuma suspeita. Eu já trabalhei em shopping e sei como funciona. Acredito que não podemos nos calar frente a isso, até porque sou ser humano como qualquer outra pessoa", termina.

O outro lado do preconceito

A maioria das vezes que alguém ouve sobre discriminação racial, ou preconceitos pensa logo em pessoas negras passando por situações constrangedoras e violentas. Apesar deste imaginário errado sobre o tema, pessoas de raça branca, por exemplo, não deixam de serem alvos de comentários maldosos e situações vexatórias.

Sofrendo a indiferença silenciosa e várias piadas por trás, o jornalista Daniel Jordano, de 32 anos, relatou que sempre encarou ser "o patinho branco da turma".

A falta de melanina no corpo foi causa de exclusão social do jornalista Daniel Jordano, quando ainda tinha 5 anos | Foto: Acervo Pessoal

Por ser albino, o preconceito do desconhecido sempre chegou antes dele nos lugares. Na escola, por exemplo, onde é formada a personalidade para o resto da vida, foi cenário de rejeição e isolamento para ele.

"Tinha cinco anos quando os pais de todos os meus colegas pediram para eles se afastarem de mim. Por falta de conhecimento, eles achavam que a falta de melanina, que é uma característica da genética dos albinos, era doença e que podia fazer algum mal. Foi traumatizante para mim", lembra.

A partir da adolescência, ele disse que desenvolveu uma espécie de bloqueio emocional para as afrontas que sofria. Com isso, uma insegurança na hora de se relacionar com as pessoas se formou dentro dele.

Diferente e singular, ele lamenta ser temido pelo simples desconhecido | Foto: Divulgação/ Val Ferreira

"As pessoas não sabem o que é ser apontado no ônibus, ou não conseguir se encaixar nas rodas de amigos, principalmente na adolescência. O preconceito que sofro nem se compara com o sofrido pelos negros, eu sei, mas também gera feridas na alma. As pessoas têm medo do diferente e gostam de excluir, inclusive pessoas, tudo aquilo desagrada, sem nenhum pudor. E eu fui uma delas", terminou.

Além do preconceito cultural, algumas pessoas se aproveitam para discriminar a classe social, também. Por causa da histórica dominação do homem branco pelo homem negro, uma aversão foi implantada na cabeça de racistas pela desculpa de que "os brancos sempre são culpados pela divisão na sociedade".

O analista de operações, Rogério Aquino, discorda deste pensamento e diz que sofreu incontáveis situações em que foi acusado como frágil e incapaz para o trabalho pesado.

"Trabalho em um porto hidroviário de cargas, na parte operacional, e, na primeira semana de trabalho, ouvia colegas dizendo que eu não ia durar uma semana por causa da minha cor. Falavam que eu era branco demais e que não ia aguentar o sol do porto. Foi bem desagradável porque comecei em um emprego novo quase isolado de todos por causa da minha pele", contou.

Por ter pele sensível ao sol, Rogério Aquino conta que sofre por ficar com a pele vermelha e passar por constrangimentos excessivos | Foto: Acervo Pessoal

Por ficar muito tempo no sol, ele conta que fica com a pele do rosto e braços vermelha com facilidade. Mesmo sendo um efeito natural do organismo, isso foi o suficiente para baixar a autoestima e desejar não ter nascido tão branco assim.

"Às vezes falo para a minha esposa que preferia ter nascido um pouco moreno, para evitar algumas pessoas. As pessoas me xingam das mais diversas coisas e não veem limites. A saída que encontrei foi me isolar e tentar idealizar que elas, na verdade, estão falando bem de mim", admitiu.

Causas e soluções

No cenário complexo do problema racial no país, o assessor jurídico da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas, Rodrigo Bastos, desenha um pensamento liberal, explica sobre as causas do problema e opina uma solução.

"Desde o século XIX, quando a escravidão ainda era lei no país, além da forte negligência na formação dos antigos cidadãos, a separação ideológica entre as raças negra e branca foi instituída. O que acontece, no entanto, é que a questão racial é totalmente sem sentido. O brasileiro não possui raça definida e este conceito que gera tantas brigas é antiquado. Apesar da elite brasileira se denominar branca, isto é totalmente relativo. Não há diferenças reais que separem o homem branco do negro e o brasileiro precisa superar isto se realmente deseja a igualdade racial", falou.

Devido aos resquícios da escravidão, a maioria das classes pobres no Brasil são negras e, segundo ele, inevitavelmente, são estas pessoas as mais atingidas pela violência.



"A criminalidade é uma questão social complexa, mas não está atrelada ao racismo. Precisa ser combatida com ideais diferentes e políticas especializadas voltadas para a questão em si. O caso da vereadora Mariele Franco, por exemplo, foi o resultado de reações violentas após investidas contrárias de mudar a ordem social já estabelecida. Ela tentou lutar por uma visão diferente das coisas e sofreu represálias por isso. Isto não quer dizer que necessariamente foi um crime de ódio racial. Pode ter sido, mas não é um caso tão simples assim", termina Bastos.



A vereadora morta poderia ter sido uma Mariele branca apaixonada pela favela, pelo funk e pelos negros lutando por uma liberdade mais escancarada. A quilombola Jamily poderia ser loira, de olhos azuis, em que escolheu viver em uma comunidade negra, assim como o analista de operações Rogério poderia ser um negro que sofre com problemas de pele. O que a diversidade permite na militância à equidade, o preconceito limita nas mentes alheias.



Com 29 anos de existência completados em janeiro deste ano, a lei 7.716, que istitui crime toda discriminação racial, ainda prevê a reclusão de qualquer pessoa contrária a esta ideia. Em Manaus, a força policial voltada para os crimes raciais é a Delegacia Especializada em Ordem e Proteção Social (Deops), alocada na Delegacia Geral, no Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

