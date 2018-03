Apagão em linhão deixa Manaus e outras capitais do Brasil sem energia

Manaus - Vários bairros de Manaus registraram ausência de energia elétrica na tarde desta quarta-feira (21). Internautas de todas as zonas da cidade enviaram mensagem informando sobre a situação. Além de Manaus, outras cidades do Norte e do Nordeste do país enfrentam a queda de energia como Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins.

Moradores dos bairros Novo Aleixo, Parque 10, Nossa Senhora das Graças, Centro, Presidente Vargas, Armando Mendes, Cidade Nova, Praça 14, Japiim, Petrópolis, Santo Antônio, Compensa e Aparecida, também informaram que foram afetados, em Manaus. Há registros ainda de semáforos e serviço de telefonia móvel sem funcionamentos.

Linhão Tucuruí. | Foto: Divulgação

Em nota a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que um circuito duplo de 500 kv do linhão de Tucuruí que atende o Estado do Amazonas saiu de operação. A Distribuidora disse também que está aguardando um posicionamento do Operador Nacional do Sistema (ONS) para informar mais detalhes aos seus clientes.

Outras informações em instantes