Mulher oferece geladeira na OLX e 'compradores' fazem a limpa na casa

Manaus - Compras e vendas pela internet podem ser consideradas uma boa saída para quem gosta de negociar. No entanto, o risco é grande, pois muitos se aproveitam para praticar crimes durante a transação. Foi o que aconteceu na tarde da última terça-feira (21), no núcleo 16, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Na ocasião, uma mulher, residente à rua 187, teria vendido uma geladeira pelo site de vendas OLX, e um casal teria se interessado pelo eletrodoméstico. Ao chegar na residência, o casal anunciou o assalto, e ligou para os comparsas, que já os estavam aguardando em uma picape.

Durante a ação criminosa, a proprietária da geladeira viveu momentos de terror, porque além de roubar o eletrodoméstico, o bando ainda roubou todos os outros pertences da casa. A dona da casa sofreu coronhadas na cabeça e foi trancada em um dos cômodos da residência.

O caso foi parar nas redes sociais e ganhou repercussão. Em muitos comentários, internautas relataram casos em que vendas pela OLX deram certo. Outros usuários, entretanto, alertaram para o risco, contando casos em que uma transação pelo serviço não deu certo.

A reportagem entrou em contato com a 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A 27ª Cicom informou que não recebeu chamados para a rua, e a PC relatou que aguarda o registro da ocorrência no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que atende a área.





