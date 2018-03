Professora faz campanha para comprar remédios de filha com leucemia

Manaus - Atualmente, entre 2 mil e 3 mil crianças são vítimas de leucemia no Brasil. Ela se manifesta, principalmente, na chamada primeira infância, isto é, os 5 primeiros anos de vida. E hoje, a pequena Mariah Karoline Pontes, filha do casal Aldrin e Joyce Pontes, está lutando contra a doença desde o último sábado (19), quando recebeu o diagnóstico.

De acordo com Aldrin Pontes, que é advogado, o drama da filha com leucemia iniciou no último dia 3, quando ela foi para o hospital com uma leve febre. “Nós fomos atendidos por um médico, que passou uma medicação para ser usada durante uma semana. Passou essa semana, a gente levou ela para escolinha, para ver se ela se animava, mas nada. Quando eu a busquei, ela estava muito mole. Levamos ela para o hospital imediatamente”.

Pontes, que é advogado, ainda conta que a filha passou por exames no hospital, que confirmaram um nível baixíssimo de plaquetas. Exames da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) confirmaram que a pequena Mariah estava com leucemia, e já na última terça-feira (20), Mariah iniciou o tratamento via quimioterapia.

Para combater a doença, Mariah precisará de um medicamento chamado Asparaginase, que custa R$ 30 mil. “É um medicamento que não tem em nenhum lugar aqui em Manaus e muito menos aqui no Brasil. Um laboratório de São Paulo está nos ajudando a trazer esse medicamento de fora do Brasil, e custa todo esse valor porque ele precisa chegar aqui no dia 28”, completa Aldrin.

O pai ainda relata que entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), que relatou não ter o remédio. “Nós estamos tentando trazer de fora, e é uma burocracia muito grande, além de todos os impostos. E ele custa tudo isso porque é o único remédio que, de fato, vai ajudar ela a se curar mais rápido”.

Qualquer quantia pode ser doada para que os pais possam comprar o remédio, por meio da conta particular de Joyce Pontes:

Joyce Karoline Pinto Oliveira Pontes

Banco do Brasil

Agência: 1197-5

Conta corrente: 34406-0

CPF: 530.029.462-49

Posicionamento

Em nota, a Susam informou ao Em Tempo que já está em andamento com o processo para aquisição de Asparaginase, que substituirá a Leuginase, usada, atualmente, pelo Ministério da Saúde (MS) no tratamento de crianças com Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). De acordo com a Susam, a compra está sendo feita, diretamente, pelo Hemoam, obedecendo a tramitação e as exigências legais.





