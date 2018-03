Djalma Batista é liberada para trânsito de veículos em Manaus

Manaus - A avenida Djalma Batista já esta liberada para o transito de veículo. O prefeito Arhtur Neto, liberou, oficialmente, na desta quarta-feira (21) parte um trecho que estava interditada desde o último dia 9, quando o trecho comprometido por conta das galerias de mais de 40 anos, precisaram passar por reformas. Apesar de ser liberado, o trânsito sofrerá alterações até que todos os reparos do lugar sejam totalmente concluídos.

O trecho nos dois sentidos bairro/Centro e Centro/ bairro, terá mudanças, principalmente, nos horários de pico. No período da manhã, três faixas serão liberadas para quem vem do sentido bairro/Centro e apenas uma faixa será liberada para quem faz o trajeto inverso.

Já no fim da tarde, a alteração será ao contrário, mas vale ressaltar que no sentido inverso, Centro/bairro, os ônibus vão continuar desviando pela rua Pará, rua Rio Mar, rua Acre para só então retomarem a Djalma. Segundo o diretor de Engenharia da Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), Manoel Reis, cerca de cem agentes de trânsito atuam no local divididos por turnos para que o fluxo de veículo possa ocorrer da melhor maneira possível.

De acordo o prefeito Arthur Neto, não há previsão para os reparos totais da Djalma Batista, uma vez que foi constatado que ainda há problemas subterrâneos para serem resolvidos. "Queremos um trabalho de qualidade. Encontramos vestígios de trabalhos mal feitos de tempos passados e não vamos fazer um trabalho ruim, por isso, não faremos nada com pressa, mas com comprometimento. Nós temos outros pontos críticos para fazer não só aqui mas em alguns outros pontos da cidade. Vamos dar prioridade para os trechos que tiverem em situações mais graves", disse.

Galerias desgastadas

Parte das antigas estruturas das galerias que passam pelo subsolo da avenida inclusive, foram trocadas por novas estruturas. Segundo o subsecretário da Serviço Básicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Antônio Peixoto, a obra além de emergencial é extremamente necessária uma vez que a rede fluvial antiga por estar praticamente deteriorada poderia causar uma tragédia a qualquer momento.

"A rede antiga estava quase toda obstruída, isso poderia causar um desmoronamento maior e mais greve. Foi um transtorno necessário. Dos dois metros de diâmetros, apenas 30 centímetros estavam liberados. Fizemos uma troca da galeria de ferro por uma de concreto", explicou.

Cerca de 150 trabalhadores da Seminf atuaram e vão continuar atuando na obra, além das equipes da Secretaria Estadual de Limpeza Urbana (Semulsp), Manaustrans e da Superi ntendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU). Após o serviço de drenagem e revitalização dos sinais de trânsito, 27 metros de calçadas também foram reformados.





Edição: Luís Henrique Oliveira





