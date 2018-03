Mulher desaparecida pode ter viajado com namorado, diz família

Manaus - Uma mulher está desaparecida desde o dia 10 de fevereiro deste ano, de acordo com a Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops). A industriária Tayama Reis Ferreira, de 30 anos, saiu de casa, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus, e não deu mais notícias á família.

De acordo com o irmão de Tayama, Raphael Ferreira, a irmã teria viajado com um namorado para Itacoatiara (a 269 km de Manaus). "Isso foi o que as amigas dela disseram. Nós fomos até a casa dela, mas não vimos nada mexido, nada bagunçado e isso nos intrigou", afirmou Raphael.

A desaparecida possui o desenho de um crucifixo tatuado nas costas. Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Tayama, ligar para os números (92) 99443-2046 ou 99153-0674.



A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.





