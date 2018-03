Semtrad abre mais de 1,5 mil vagas para cursos diversos em Manaus

Manaus - Por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), a Prefeitura de Manaus abre inscrições gratuitas para mais de 1,5 mil vagas em palestra, oficinas, consultorias e cursos de empreendedorismo, dentro do Programa Manaus Mais Empreendedora. Os interessados devem acessar este link e preencher o formulário de inscrição, a partir desta quarta-feira (21). As inscrições se encerram na próxima sexta-feira (23).

São quatro cursos, quatro oficinas, uma palestra e uma consultoria todos voltados para a formação empreendedora: Como validar seu Modelo de Negócio; Transformando sua ideia em Modelo de Negócio; Aprendendo a Empreender; Tratando bem o cliente; Orientações sobre acesso a financiamento; Formalização para iniciar um negócio; Empreendedorismo para Iniciar um Negócio; Aprimorar a gestão empresarial dos microempreendedores individuais formalizados e a palestra O Micro Empreendedor Individual. Também haverá a consultoria “Orientação Empresarial para Formalização de Microempreendedores Individuais.

Leia também: Djalma Batista é liberada para trânsito de veículos em Manaus

A titular da Semtrad, Ananda Carvalho, explica que estes primeiros cursos fazem parte do Programa Manaus Mais Empreendedora, dentro do Projeto Empreende Manaus. O objetivo é capacitar empreendedores atendidos pela Prefeitura de Manaus em Gestão de Negócios, tornando-os mais competitivos e capazes de gerar mais renda, também formalizando os negócios informais.

“Lançamos este programa em dezembro do ano passado e este é começo do processo que pretende criar um ambiente propício para Manaus ser uma cidade mais empreendedora. Acreditamos no empreendedorismo como motor para o desenvolvimento de Manaus e este é um passo importante para esta diretriz”, explica Ananda.

O público alvo para estes cursos deve ser formado por pessoas que queiram abrir seu próprio negócio ou já abriram. “Estamos falando tanto do microempreendedor formal quanto a pessoa que montou uma banquinha na sua casa para vender churrasco. Todos eles são empreendedores e podem ter sua capacidade potencializada com esses cursos”, destaca o diretor de Qualificação da Semtrad, Fábio Castro, explicando que a pessoa pode se inscrever em até dois cursos, mas haverá uma seleção para garantir que o perfil seja atendido.

As aulas serão ministradas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM). Para se inscrever, basta acessar o site no link mas será feita uma seleção para verificar se a pessoa se enquadra no perfil desejado. Por este motivo, é importante descrever telefone e e-mail de contato corretamente, pois os pré-selecionados serão contatados para futura reunião em local a ser divulgado via telefone.

Os cursos, oficinas e palestra oferecidos podem ser conferidos na lista abaixo.

Vagas para empreendedores e potenciais empreendedores

Curso: Como validar seu Modelo de Negócio – 150 vagas

Curso: Transformando sua ideia em Modelo de Negócio – 150 vagas

Oficina: Empreendedorismo para iniciar um negócio – 150 vagas

Oficina: Orientações sobre acesso a financiamento – 240 vagas

Oficina: Formalização para iniciar um negócio - 210 vagas

Oficinas: Aprimorar a gestão empresarial dos microempreendedores individuais formalizados, (formalizar 10% dos negócios informais) – 141 vagas

Palestra: O Micro Empreendedor Individual – 510 vagas

Consultoria: Orientação Empresarial para Formalização de Microempreendedores Individuais, (formalizar 10% dos negócios informais) – 141 vagas.

Vagas para empreendedores formais - MEI

Curso: Tratando Bem o Cliente – 60 vagas

Curso: Aprendendo a Empreender- 60 vagas





Leia mais:



Professora faz campanha para comprar remédios de filha com leucemia

Manaus participa da ‘Hora do Planeta 2018’ neste sábado

Concurso para eleger o melhor boteco do Brasil está de volta a Manaus