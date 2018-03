Grávida e mais três pessoas ficam feridas em acidente na BR-174

Vítimas foram socorridas por bombeiros e equipes do Samu | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (22), por volta das 6h da manhã, uma carreta colidiu com um ônibus no quilômetro 12 da rodovia federal BR-174 deixando quatro pessoas feridas, entre elas uma mulher grávida. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para resgate e atendimento às vítimas lesionadas.

A carreta, que não teve as placas divulgadas, colidiu na traseira do ônibus da linha 305, que trafegava pela rodovia no sentido BR-174-Manaus. A linha de ônibus faz o trajeto Centro até parte da BR-174. No total, o acidente deixou quatro vítimas lesionadas, sendo que o motorista da carreta ficou preso às ferragens e precisou ser resgato com o auxílio de bombeiros. As outras vítimas são do sexo feminino, sendo uma delas grávida.

Segundo os bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves, porém a gestante foi encaminhada para o Instituto da Mulher, no bairro Adrianópolis, Zona Centro- Sul. O estado de saúde da gestante não foi divulgado.

Demais acidentes

Ao retornar para a base, após prestar atendimento às vítimas, as equipes do Corpo de Bombeiros presenciaram dois acidentes de trânsito na avenida Torquato Tapajós. O primeiro envolvendo apenas uma motocicleta e o segundo com um carro e duas motocicletas, sendo que este último tive quatro vítimas aparentemente lesionadas na via.

