Viatura policial capota ao colidir em ônibus e PMs ficam feridos

Não há informações sobre o estado de saúde dos policiais | Foto: Divulgação

Manaus - Dois cabos da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), lotados no Batalhão Ambiental, ficaram feridos após a viatura policial em que eles trabalhavam capotar no cruzamento das avenidas Constantino Nery e Lóris Cordovil, na esquina da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, bairro Flores, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o capotamento ocorreu após a viatura colidir em um ônibus do transporte público da capital.

Os dois policiais lesionados foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde recebem atendimento médico.

Não há informações sobre o estado de saúde e nem a identificação das vítimas. Trânsito no local do acidente ficou retido por alguns minutos até a chegada da perícia.

