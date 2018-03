Prefeitura investe em novas tecnologias para escolas de Manaus

Mais de 30 mil alunos serão beneficiados com o projeto da Fundação Profuturo em parceria com a Prefeitura de Manaus | Foto: Lidia Figueiredo

Manaus - A prefeitura de Manaus e a Fundação Telefônica Vivo, realizaram na manhã desta quinta-feira (22), o anúncio e a entrega simbólica de kits do projeto “Aula Digital”. Essa parceria tem como objetivo levar cursos tecnológicos a mais de 210 escolas da rede municipal de ensino, beneficiando cerca de 58 mil alunos de diferentes zonas da cidade. O anúncio foi realizado na escola municipal Eliana Socorro Pacheco Braga, localizado no Bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Manaus foi o primeiro município do país a receber o projeto, há um ano. Neste período, 775 educadores da rede passaram por uma formação continuada, com acesso a um ambiente de aprendizagem e conteúdos pedagógicos. Com a ampliação, serão formados mais de 2.100 professores que estarão aptos a educar os alunos na nova metodologia. Nesta sexta-feira (23/03), a segunda entrega dos kits será realizada na Escola Municipal Nossa Senhora do Carmo, Localizada no Paraná da Eva, no Rio Amazonas, Zona Rural de Manaus.

De acordo com o presidente da Fundação Telefônica Vivo, Américo Mattar, o projeto faz parte de uma iniciativa global da Fundação Profuturo que tem como objetivo levar a tecnologia para melhorar a qualidade da educação. "Aqui em Manaus o projeto aconteceu há um ano atrás, por meio da secretaria de educação Kátia Scheweickardt, após uma provocação dela de como a Vivo poderia ajudar na educação do município", disse.



Além disso, Américo disse ainda, sobre o caminho percorrido para efetivar essa parceria. "Depois de muita discussão , trouxemos o projeto para Manaus, onde ele está baseado na formação de professores e em novas práticas pedagógicas e na adoção de tecnologias dentro da sala de aula. Hoje, depois de um ano, marca o período para a entrega dos materiais . Nós já avançamos com a capacitação de mais de 800 educadores. Então isso dá um salto na qualidade da educação do município".



Para o Gerente de Projetos Sociais da Fundação Telefônica Vivo, Rubem Paulo, a iniciativa tem como expectativas produzir bons resultados na vida de milhares de crianças. "O projeto iniciou ano passado onde gestores e professores de 140 escolas foram capacitados para tramalharem a inovação educativa dentro das unidades de ensino. Nessa segunda fase do projeto a gente entrega os equipamentos que serão utilizados por alunos do ensino fundamental 1, que são crianças de 5, 6, 7 anos de idade, para que eles tenham conteúdos digitais de alta qualidade".

Para a secretária de educação "essa parceria vem, de fato, firmar o direito desses alunos de terem acesso as novas tecnologias dentro das escolas de Manaus. Por meio do projeto, as crianças poderão desenvolver habilidades e competências, para usar essas ferramentas, afim de produzirem conhecimentos que melhorem suas vidas e o lugar em que vivem", ressaltou.



Projeto é bem visto pelos pais e comunitários



Silvia Almeida é mãe de uma aluno que estuda na Escola Municipal Eliana Pacheco Braga, e se diz feliz pela chegada do projeto "Aula Digital". | Foto: Divulgação

O projeto ousado da prefeitura tem esse papel de inclusão tecnológica. Pais de alunos, como a dona de casa, Silvia Almeida, 39 anos, ficou feliz ao saber que a escola em que o filho de 9 anos estuda estava recebendo o projeto. "É ótimo pois vai incentivar as crianças. Pessoas que não tem condição de colocar os filhos em uma aula de informática, por exemplo, vão ser bastante beneficiadas. As crianças vão poder desenvolver seu conhecimento no meio da tecnologia. Meu filho já mexe no celular, sabe até mais do que eu, então esse aprendizado que ele vai ter na escola vai ajudar muito", disse.

*Colaboração: Lidia Figueiredo



