Prefeitura investe R$ 7 milhões em combate ao sarampo em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus abrirá um crédito adicional de R$ 7 milhões nas ações de combate ao sarampo. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (22) pelo secretário-chefe da Casa Civil municipal, Arthur Bisneto, e pelo secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

De acordo com o secretário Marcelo Magaldi, esse valor será investido diretamente na contratação de agentes de vacinação e aquisição de outros materiais. “A prioridade é contratarmos 100 pessoas pelo prazo de dois anos, para atuarem diretamente nas ações de vacinação da população. Eles irão de casa em casa, verificar os cartões de vacina das pessoas. Se eles não estiverem com a vacinação em dia, os agentes farão a vacinação”, explicou.

Leia também: FVS recomenda vacinação contra sarampo no Amazonas

Secretário-chefe da Casa Civil municipal, Arthur Bisneto. | Foto: Márcio Melo

Para o secretário Arthur Bisneto, é necessária pressa no trabalho de combate e erradicação do sarampo na cidade. “É possível que a doença tenha voltado a Manaus trazida pelos imigrantes venezuelanos. É um povo que eu tenho pena, principalmente por causa do seu governo, que não presta atenção no quanto as pessoas estão sofrendo e se rebaixando para sobreviver”.

“A Prefeitura de Manaus não tem como arcar sozinha com isso. O Governo do Estado precisa começar a tomar parte nisso, junto com o Governo Federal, que se prontificou a nos ajudar com recursos. Mas não podemos trabalhar apenas com os venezuelanos, mas também com a nossa gente”, completou Bisneto.

Ações urgentes

Subiu para 32 o número de casos suspeitos de sarampo em Manaus, sendo que a maior parte dos casos de sarampo estão concentrados na Zona Norte da capital.

Subiu para 32 o número de casos suspeitos de sarampo em Manaus. | Foto: Márcio Melo

Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) criou a Sala de Situação de Vigilância em Saúde. De acordo com uma das coordenadoras da sala, Adriana Elias, que também é subsecretária municipal de Gestão e Atenção à Saúde, a sala será a principal ferramenta de informação a respeito dos casos de sarampo na capital.

“A partir disso, a Sala vai ser a principal ferramenta de informação a respeito dos casos de sarampo, divulgando boletins semanais sobre a situação epidemiológica dos casos notificados e possíveis confirmados de sarampo”, salientou.

Sarampo

Conforme o Ministério da Saúde, o Sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa, muito comum na infância.

A presença do vírus no sangue provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo aparecimento das diversas manifestações clínicas, inclusive pelas perdas consideráveis de eletrólitos e proteínas. Isso resulta no quadro espoliante característico da infecção. Além disso, as complicações infecciosas contribuem para a gravidade do Sarampo, particularmente em crianças desnutridas e menores de um ano de idade.

A doença é de distribuição universal e apresenta variação sazonal. Nos climas temperados, observa-se o aumento da incidência no período compreendido entre o final do inverno e o início da primavera. Nos climas tropicais, a transmissão parece aumentar depois da estação chuvosa. O comportamento endêmico do Sarampo varia, de um local para outro, e depende basicamente da relação entre o grau de imunidade e a suscetibilidade da população, além da circulação do vírus na área.





Edição: Luís Henrique Oliveira





Leia mais:

Cadáver é encontrado enterrado em comunidade de Iranduba

Tradicionais feiras da 'Semana Santa' abrem na terça-feira (27)

Aluno aponta arma para professor em sala e é suspenso em Manaus