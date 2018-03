Dia Mundial da Água: o Amazonas pode celebrar?

Até quando as pessoas vão continuar desperdiçando água? Até quando terá lugares no mundo em que pessoas morrerão de sede? | Foto: Malika

Manaus - “Água que nasce na fonte serena do mundo, e que abre um profundo grotão…” A canção eternizada na voz de Guilherme Arantes com certeza já foi ouvida por muitos. Nem é preciso versos de uma canção para mensurar a importância do líquido para a vida na terra.



Cinco horas da manhã. Este é o horário que boa parte da população desperta para começar as atividades do dia. A pessoa toma banho, escova os dentes, ferve o café. Para tudo isto, é necessário a água potável e tratada segundo critérios básicos determinados pelo Ministério da Saúde.

Em Manaus, até o ano de 2001, a população era abastecida de água pela Companhia de Saneamento do Amazonas ( Cosama). Nessa época, as reclamações da população quanto a cor da água das torneiras, amarelada e sem tratamento adequado, era comum. Em muitos bairros, nem havia água. Sorte era contar com uma caixa de água ou algum poço nas proximidades. Ainda hoje, muitos bairros da cidade ainda sofrem com isso. É o caso de localidades como o Coroado, na Zona Leste, e até mesmo o Japiim, na Zona Sul.

“Aqui a água chega à noite, e só depois das 21 horas. Fica sempre uma pia de louça para lavar, além da roupa suja. A gente acaba indo dormir cansado, porque é a hora que dá pra limpar a casa e deixar tudo arrumado”, comenta a dona de casa e enfermeira Larissa Rodrigues, de 26 anos. Ela mora no Japiim com o pai, de 48 anos, e a filha pequena, de três anos.



“Água dos igarapés, onde Iara, mãe d’água é misteriosa canção…”

Porém, quando se fala de água, não se pode falar apenas da distribuição hídrica, gerenciada pelo Estado ou por uma parceria público-privada. Falamos dos rios, dos mares e, principalmente, dos igarapés, que em Manaus, estão todos poluídos.

O caso mais emblemático de igarapé poluído é o do Mindu. Com 23 quilômetros de extensão, o córrego nasce no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital, e deságua no rio Negro pelo São Raimundo, no Oeste de Manaus. Sua maior área de abrangência, no entanto, é na região Centro-Sul, mais especificamente, na área do bairro Parque 10 de Novembro. Naquela região, entre as décadas de 1940 e 1950, funcionava uma piscina natural construída e inaugurada pelo então governador do Amazonas, Álvaro Botelho Maia. No local, funciona hoje o Passeio do Mindu.



Contudo, não é só do Mindu que vive a capital. Manaus, que um dia foi comparada à cidade de Veneza, na Itália, possui mais de 1600 igarapés e cursos d’água espalhados por toda a capital. Muitos desses cursos foram aterrados durante o processo de desenvolvimento e urbanização da cidade, como o Igarapé do Espírito Santo, que está embaixo do que é hoje uma das principais avenidas de Manaus: a Eduardo Ribeiro, no Centro.

Outro emblemático caso de igarapé poluído é o da Cachoeira Grande, no São Jorge. Durante o período imperial, a população manauara era abastecida por aquelas águas, que recebia o fluxo de igarapés como o Mindu e o dos Franceses. No ano de 1888, o Governo Provincial instalou ali uma represa que distribuía água para a cidade, que àquela altura, compreendia apenas o Centro e partes da Cachoeirinha.

De acordo com o professor Otoni Mesquita, professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), até os anos 1960, não era raro ver pessoas pegando baldes de água no igarapé da Cachoeira Grande e levando-os para casa.

“Os viajantes elogiavam a beleza e a pureza daquelas águas. A Elizabeth Agassiz, por exemplo, nos seus diários de viagem, chamou o igarapé de ‘lugar das ninfas’, de tão lindo que era. Aquelas águas, inclusive, eram utilizadas pela população nas suas casas até os anos 60, mais ou menos”, completa o docente.

“Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão…”

À semelhança de outras cidades mundiais, como São Paulo (SP), Paris e Amsterdã, Manaus é banhada pelo rio Negro. Para as águas desse que é o maior afluente do Amazonas, vai todo o fluxo da sujeira dos igarapés de Manaus.

E quem pensa que o Negro é igual a todos os outros rios do mundo, está enganado. De acordo com o professor Naziano Filizola Júnior, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Amazonas (Degeo/Ufam), as águas do Negro são muito diferentes em vários aspectos das águas de outros rios.

“Nenhum rio tem água igual ao outro. Há uma infinidade de componentes específicos que caracterizam a água do Rio Negro em vários trechos. Depende muito das condições da margem do rio, da origem da água que chega ao rio. Da nascente à foz, a água do Negro sofre muitas mudanças”, explica Filizola, que é doutor em Hidrologia e Geologia pela Universidade Paul Sabatier - Toulouse III, na França.

Em frente à capital do Amazonas, um fenômeno natural envolvendo as águas encanta não só os moradores de Manaus, mas o mundo inteiro: o Encontro das Águas. No fenômeno natural, as águas dos rios Negro (pretas) e Solimões (barrentas) ficam lado a lado, sem se misturar. Na capital, o Encontro das Águas pode ser visto a partir do bairro Mauazinho, na zona Leste de Manaus, às margens do Negro.

“Terra, planeta água…”

Em 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu o Dia Mundial da Água, a ser celebrado anualmente no dia 22 de março. O objetivo da data é comemorar e realizar atividades de reflexão, sobre o real significado da água para a vida terrestre.

Desde 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) considera a água limpa e potável como um direito inerente ao ser humano. Associado a isso, a organização promulgou a Declaração Universal dos Direitos da Água, que reza, entre seus pontos, que “o equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos”.

No entanto, a gestão dos recursos hídricos tem se tornado uma questão que chama a atenção de governos estaduais e nacionais. Crises hídricas são recorrentes em grandes e pequenas cidades, como São Paulo (SP), que em 2014, sofreu com uma das maiores crises hídricas de sua história.

Situação semelhante está acontecendo com a Cidade do Cabo, uma das três capitais da África do Sul. A cidade, que em 2010 foi uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol, pode entrar no mês de maio sem água para abastecer a população, por conta da seca de seus reservatórios.

Fórum Mundial da Água

Para discutir questões e políticas públicas voltadas para a água, Brasília (DF), a capital federal, recebe até a próxima sexta-feira (23) o 8º Fórum Mundial da Água, com a presença de autoridades e líderes que trabalham diretamente com a questão do meio ambiente e da sustentabilidade.

Entretanto, alguns dados são alarmantes. Estima-se que cerca de 1,1 bilhão de pessoas não tenha acesso à água hoje, e até 2020, 45% da população mundial fique sem água. Enquanto alguns não têm água, outros desperdiçam. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) relatam que só em um banho de cinco minutos, são gastos cerca de 100 litros de água. Em outras atividades que envolvam bastante água, como lavar o carro ou a calçada de casa, por exemplo, a quantidade de água gasta é infinitamente maior.

O que se pode concluir é que não basta que os governos e autoridades legislem sobre a água: a consciência precisa vir dos próprios seres humanos. Isso vem em ações simples, como desligar uma torneira quando não estiver usando água, economizar na hora de lavar o carro, não jogar lixo em córregos, entre outras atitudes. Talvez assim, possamos prolongar a vida útil do nosso maior bem, que constitui 75% do corpo humano e ainda 95% do sangue humano.



