Manaus está entre as quatro melhores cidades do Brasil, diz pesquisa

Manaus - Uma pesquisa da consultoria Mercer, divulgada na última terça-feira (20), aponta Manaus entre as quatro cidades brasileiras com melhor desenvolvimento da qualidade de vida no último ano. A capital amazonense teve um crescimento de 2,9% nos padrões dos quesitos apurados em comparação com os dados de 2017.

O levantamento, feito em 231 cidades do mundo, levou em consideração 39 critérios, entre eles: a estabilidade política, acesso ao sistema de saúde, educação, criminalidade, lazer, transporte e administração do lixo. Manaus - que ocupou a 127º lugar - ficou atrás de Brasília (108º lugar), Rio de Janeiro (118º lugar) e São Paulo (122ª posição).

O estudo, que verificou ainda os aspectos políticos, sociais, econômicos e ambientais, mostra um parecer da capital amazonense diferente do que foi divulgado, no ano passado, por outra consultoria. A pesquisa da Macroplan apontou Manaus como a 7ª pior cidade do Brasil. Na ocasião, a cidade ainda despontou em 11º no quesito educação e cultura.

As quatro primeiras cidades da pesquisa feita no Brasil não aparecem no novo levantamento. Curitiba, Florianópolis, Vitória e Belo Horizonte, que figuraram nas primeiras colocações da Macrolan, respectivamente, se quer foram citadas na pesquisa mundial da Mercer.

Ao Em Tempo, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, comentou o resultado do levantamento e ressaltou que o compromisso e o trabalho conjunto foram fundamentais para melhorias na qualidade de vida.

"O Brasil não anda bem no geral, mas para nós de Manaus é uma vitória pela segunda vez consecutiva estar nesse ranking, sendo umas das quatro cidades para melhor se viver no mundo. A capital é a mais equilibrada fiscalmente e isso explica o porque estamos na frente de mais de 5.600 cidades brasileiras", disse o prefeito de Manaus.

Arthur avaliou ainda que o resultado positivo, apontado pela maior pesquisa do tipo no mundo, se deve ao enfrentamento da crise como "touro na unha".

"Dentro do quadro da crise que se instalou no país, nós sobrevivemos melhor que as demais cidades. Eu fico orgulhoso e aplaudo a minha equipe, por entender que nós temos segurado esse touro da crise na unha. Mesmo com todas as dificuldades, além da escassez de recursos, nós estamos sobrevivendo e agora temos o reconhecimento de uma consultoria de peso, como é a Mercer".

A pesquisa Mercer

O ranking da Mercer é editado pela vigésima vez este ano, e ajuda organizações e empresas a determinarem os incentivos financeiros e ajuda de custo extra para funcionários de empresas internacionais.

Melhor cidade do mundo

A primeira cidade do mundo em qualidade de vida, que atendeu aos critérios analisados, foi a cidade de Viena, capital da Áustria, que ocupa pela nona vez o melhor lugar no ranking. Nos últimos 20 anos, cidades do Leste Europeu como Sarajevo (159ª posição) e Bratislava (80º lugar) foram as que mais registraram melhorias no padrão de vida.

