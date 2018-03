Após 7 paralisações, Justiça concede aumento a rodoviários em Manaus

O mesmo índice de reajuste de 3,5% deve ser aplicado aos demais benefícios financeiros | Foto: Márcio Melo

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11) definiu reajuste salarial de 3,5% para a categoria dos rodoviários de Manaus, com vigência a partir de 1º de maio de 2017, a data-base da categoria. A medida vem após sete paralisações de funcionários de empresas do transporte público na capital apenas este ano.

O dissídio coletivo visa estabelecer condições de trabalho entre os rodoviários e as empresas de transporte de ônibus urbano, aí se incluindo o valor do salário dos diversos cargos, tais como o de motorista de ônibus urbano, que passou a ser R$ 2.383,98, de cobrador, R$ 1.191,97; e do administrador de linha em R$ 2.526,94.

O mesmo índice de reajuste de 3,5% deve ser aplicado aos demais benefícios financeiros, como ticket alimentação (R$ 14,25), cesta básica (R$ 240,00) e o vale-lanche (R$ 7,41).

O processo, cuja relatoria é do desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes, foi a julgamento, após não lograrem êxito as tentativas de conciliação, com a publicação do acórdão no dia 22 de março.

Paralisações

Na última paralisação realizada no dia 14 de março de 2018, cerca de 30 mil pessoas foram prejudicadas por rodoviários da empresa Global Green. Nas primeiras horas do dia os ônibus foram impedidos de sair da garagem, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste da cidade, por membros do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM). A empresa opera com 38 linhas em 196 carros, que atendem, principalmente, bairros da Zona Leste da capital. Esta é a sétima paralisação da categoria este ano.

No dia 28 de fevereiro uma fila quilométrica se formou no Terminal 1, Zona Sul, e se estendeu até metade da avenida Constantino Nery. Ela durou cerca de duas horas e meia e cerca de 200 mil usuários do transporte coletivo foram afetados. Os dados são do Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram).

Edição: Isac Sharlon

