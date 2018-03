Médico e ex-vereador Paulo Nasser morre aos 71 anos, em Manaus

Manaus - Morreu na manhã desta sexta-feira (23) o médico e ex-vereador de Manaus Paulo Nasser, aos 71 anos, no Hospital Prontocord. Nasser foi presidente do Instituto Municipal de Previdência e diretor do Instituto de Previdência e Assistência Social do Estado do Amazonas (Ipasea). A causa da morte ainda não foi informada.

Paulo Nasser nasceu em Porto Velho (RO), em 21 de outubro de 1946. Gradou-se em medicina pela Universidade do Amazonas (UA) em 1974, e concluiu residência médica no Hospital Central do Instituto dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, em 1976. Em 1985, tornou-se especialista em urologia. Nasser era filho de Miguel Nasser e Josefina Mourão Nasser. Ele deixa a esposa, Maria Carmen, e dois filhos, Paulo Henrique e Ana Paula.

O rondoniense foi vereador de Manaus pelo Partido Social Cristão (PSC) em três mandatos consecutivos, entre os anos de 2001 e 2012. Como vereador, assumiu a presidência da Comissão Especial do Plano Diretor da Cidade de Manaus. Durante seu primeiro mandato, foi primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), e em 2004, tornou-se presidente da Casa.

O velório do ex-vereador acontece na tarde desta sexta-feira na Funerária Almir Neves, na avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus. O enterro será na manhã de sábado (24), no Cemitério São João Batista, no bairro Nossa Senhora da Graças, Zona Centro-Sul da capital.