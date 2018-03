Escolas municipais terão Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Manaus - Em reunião com gestores de escolas das zonas Norte e Rural realizada nesta sexta-feira (23), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest/Manaus) realizou mais uma etapa para a implementação do projeto CIPA Escolar, que prevê a instalação de 24 Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs) em escolas da rede municipal de ensino.

O projeto foi lançado pelo Cerest/Manaus em novembro do ano passado com a intenção de contribuir para a prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais no ambiente escolar.

De acordo com a técnica responsável pelo projeto, a engenheira de Segurança do Trabalho, Ercilia Souza Soares, o Cerest está realizando uma série de reuniões com gestores e técnicos das escolas selecionadas para o projeto-piloto, e assim, definir datas e locais para a realização de cursos que irão capacitar os profissionais das escolas que serão membros das CIPAs.

O curso terá 20 horas e irá abordar os temas: Noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos riscos existentes na escola e no ambiente doméstico; Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos; Estudo do ambiente, das condições de trabalho e dos riscos originados do ambiente doméstico;

Também, Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho; Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da Comissão; Noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – Aids, e outras DSTs e medidas de prevenção; Noções básicas de segurança, combate a incêndio e noções de primeiros socorros.

“O objetivo é capacitar os integrantes das CIPAs para que possam atuar na prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho no ambiente escolar. Uma CIPA realiza reuniões mensais onde os seus membros podem relatar acidentes e discutir soluções para prevenir que as mesmas situações aconteçam novamente”, informa Ercília.

E destaca que as escolas relatam como principais situações ferimentos como quedas, cortes no momento de cozinhar a merenda e doenças vocais no caso de professores.

Na reunião realizada nesta sexta-feira (23), no Departamento de Engenharia e Transporte da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na avenida Torquato Tapajós, houve a definição da data do curso para as escolas das Divisões Distritais Zonais (DDZs) Norte e Rural, marcado para os dias 11, 12 e 13 de junho. As escolas da DDZ Leste I vão participar do curso marcado para o mês de maio.

“A Semed selecionou escolas por cada uma das sete Divisões Distritais Zonais. Foram realizadas reuniões com gestores para definir as datas dos cursos, faltando finalizar com os DDZs Leste II, Sul e Centro Sul, o que será feito em reunião marcada para a próxima segunda-feira, (26)”, informou a engenheira de Segurança do Trabalho da Semed, Estela Bezerra Modesto.

