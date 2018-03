Rua S é interditada para construção de passagem de nível no Galileia

Manaus - A rua S, situada no conjunto Galileia, Zona Norte, será interditada a partir da próxima terça-feira, (27), às 9h, para o início da mobilização para a construção de mais uma passagem de nível da Avenida das Flores, que dará fluxo contínuo à avenida, evitando assim a interdição definitiva de uma das principais vias daquela região, segundo informou a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

A interdição da área se faz necessária, tendo em vista a mobilização de homens e máquinas no local para que sejam realizados os procedimentos padrão de engenharia no local. A previsão de duração dessa interdição é de 120 dias.

Leia também: Manaus está entre as quatro melhores cidades do Brasil, diz pesquisa

A construção da passagem de nível é de grande importância, haja vista que, pelo projeto original, a rua deixaria de existir uma vez que seria interrompida com a construção da Avenida das Flores. No entanto, o Governo do Amazonas, atendendo as solicitações dos moradores e comerciantes daquela localidade, determinou a alteração do projeto original da Avenida das Flores, no trecho onde acontece a intercessão entre as duas vias, com a construção dessa passagem de nível.

Um dos fatores que contribuiu para a aprovação da construção da passagem de nível é o fato de ser uma das principais vias de escoamento daquela área da cidade. O fluxo de veículos no local foi preponderante para a tomada de decisão.

“A construção de mais uma passagem de nível, desta vez no Galiléia, e que não constava no projeto original, salvou essa rua de ser extinta e de que os moradores fossem realocados para outros locais” explicou o secretário de Estado de Infraestrutura Oswaldo Said.

Leia mais:

Escolas municipais terão Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

Gigante na Zona Norte, Novo Aleixo completa seu 26º aniversário

Em reunião com a OAB, movimento LGBT do Amazonas pede mais segurança