Idoso fica ferido após cair de laje de construção no Dom Pedro

A Defesa Civil municipal será acionada para ir ao local a fim de verificar a regularidade da obra e a segurança para os trabalhadores. | Foto: Divulgação

Manaus — Um pedreiro de 60 anos ficou ferido no início da tarde deste sábado (24) ao cair da laje de uma construção na avenida Domingos Jorge Velho, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste. Erlandi Galvão é pedreiro e trabalhava no local, que estaria em processo de demolição. Ele foi levado para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, com ferimentos leves.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta de 13h. O homem trabalhava em cima da laje quando a mesma cedeu. Ainda de acordo com os bombeiros, que foram acionados para retirar a vítima, o pedreiro teve lesões no rosto e nas costas, visto que uma das vigas da construção caiu sobre ele.



Erlandi não apresentava fraturas ou sangramento interno. Ele deve realizar exames mais detalhados no 28 de Agosto.

A Defesa Civil municipal será acionada para ir ao local a fim de verificar a regularidade da obra e a segurança para os trabalhadores.



